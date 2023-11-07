Количество пострадавших в ДТП на северо-востоке Москвы возросло до трех

Школьник в Балашихе вонзил карандаш в ухо однокласснику

Учащийся балашихинской гимназии ударил карандашом в ухо одноклассника. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

По информации источника, ЧП произошло перед продленкой. Ученик второго класса сначала облил товарища водой, после чего вонзил ему в ухо карандаш.

Школьные медики остановили кровотечение ребенку и заклеили рану пластырем. После этого отец пострадавшего самостоятельно отвез его в больницу.

Обидчика оставили для беседы с инспектором по делам несовершеннолетних и администрацией учебного заведения. Другие ученики рассказали, что подросток якобы ранее неоднократно провоцировал потасовки, однако ему это сходило с рук.

В сентябре в Каменске-Уральском два школьника избили сверстника на детской площадке. Один повалил его на землю, а второй ударил бутылкой по голове. У пострадавшего зафиксировали сотрясение головного мозга и назначили лечение.