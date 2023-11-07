Количество пострадавших в ДТП на северо-востоке Москвы возросло до трех
На северо-востоке Москвы водитель Hyundai влетел в «Ладу», после чего второй участник аварии задел трех пешеходов, в том числе несовершеннолетнего. На место ДТП прибыли сотрудники столичной Госавтоинспекции.
По данным полиции, авария произошла на пересечении проезда Серебрякова и Снежной улицы. На место, кроме сотрудников правоохранительных органов, прибыла скорая.
После аварии один из пострадавших лежал на земле в шоковом состоянии от полученных травм, другие также находились на земле.
Водителя такси и ребенка доставили в больницу.
Прокуратура Северо-Восточного административного округа взяла на контроль ход расследования данного дела.