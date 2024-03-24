24 марта 2024, 11:08

Количество пострадавших при теракте в Подмосковье увеличилось до 154

Телеканал «360»
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Минздрав Московской области обновил список пострадавших в результате теракта в Crocus City Hall. По данным на 10:00 24 марта, в нем 154 человека. До этого было известно о 152 раненых.

Судя по перечню, пострадавших приняли почти 20 больниц региона. На стационарном лечении остаются 107 человек. Амбулаторную помощь оказывают 44 людям. Троих выписали. Кроме того, личность четырех пациенток из списка не удалось установить - каждая из них значится как «неизвестная женщина».

Санатории в Сочи бесплатно примут всех пострадавших при теракте и их родных. РЖД обеспечит бесплатный проезд родственникам жертв и раненых в Москву и обратно.

Погибшими при теракте в Подмосковье, произошедшем вечером 22 марта, числятся 133 человека. Однако многие семьи до сих пор ищут своих родственников - после трагедии с ними не удалось выйти на связь, в списках жертв и пострадавших их нет. У девушки по имени Ангелина пропали мать, брат и отчим, у Елены из Архангельской области - две родственницы. Семьи не смогли связаться с передвигавшейся на коляске Екатериной , супругами из Мытищ, учительницей из Москвы.

Минздрав Стрельба в Crocus City Hall
24 марта 2024, 12:22
Петербурженка попыталась украсть цветы со стихийного мемориала
РИА «Новости»
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В Санкт-Петербурге женщина попыталась унести цветы со стихийного мемориала на станции метро «Технологический институт». Об этом сообщила «Фонтанка».

В Сети распространились кадры из подземки, на которых женщина собирала цветы и игрушки. Действия петербурженки возмутили других пассажиров, те обратились к сотрудникам метрополитена.

Женщина стала заверять работника, что цветам лучше в вазе. Ее спросили, знает ли она, по какому случаю люди возлагают цветы.

«Нет, я не знаю, какой сегодня день», - ответила петербурженка.

В пресс-службе метро сообщили, что с женщиной провели профилактическую беседу. Цветы и игрушки вернули к стихийному мемориалу.

Жители разных городов России и других стран приносят цветы и игрушки к стихийным мемориалам в память о жертвах теракта в Crocus City Hall. По последним данным, количество пострадавших выросло до 154 человек.

Санкт-Петербург Женщины Метро Цветы Стрельба в Crocus City Hall
24 марта 2024, 12:20
Минздрав усилил психологическую поддержку пострадавшим при теракте и их семьям
Freepik
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Минздрав усилил работу горячей линии психологической поддержки пострадавшим при теракте в Московской области и их близким. Информация об этом появилась в Telegram-канале ведомства.

«Усиление произошло на горячей линии психологической поддержки, на которую можно обратиться по телефону: 7 (495) 637-70-70», - говорится в сообщении.

Помимо этого, бригада специалистов НМИЦ психиатрии и наркологии имени Сербского работает в медицинских организациях, где пострадавшие проходят лечение. После сообщения о террористическом акте на место немедленно прибыли специалисты отделения неотложной психиатрической и психологической помощи при ЧС.

Погибшими при атаке боевиков, произошедшей вечером 22 марта в Crocus City Hall, числятся 133 человека. Известно также о 154 пострадавших.

Нападавшие рассчитывали , что записи с камер видеонаблюдения сгорят в результате устроенного ими пожара, однако этого не произошло, и подозреваемых удалось отследить.

Минздрав Психология Стрельба в Crocus City Hall
24 марта 2024, 12:03
Террористы планировали уничтожить записи с камер в Crocus City Hall
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Подозреваемых в теракте в Красногорске удалось отследить и задержать благодаря камерам видеонаблюдения, установленным в Crocus City Hall. Боевики рассчитывали, что записи сгорят в устроенном ими пожаре, сообщил РБК собственник концертной площадки Араз Агаларов.

Владелец Crocus City Hall пояснил, что администрация здания помогла сориентировать сотрудников МЧС, и они предотвратили пожар в помещении с камерами, сохранив информацию. По этим видеозаписям удалось узнать маршруты отхода, номер автомобиля, который пыталась догнать полиция.

Агаларов добавил, что террористы не просто планировали перестрелять максимальное количество зрителей, но и заживо сжечь людей в зале. Боевики расстреливали всех, кто попадался им на пути и параллельно заливали все горючими жидкостями, пояснил он.

По его словам, злоумышленники попали в помещение концертного зала через окно выставочного центра. Боевики сразу же начали стрелять в людей и охрану.

Пожары Терроризм Стрельба в Crocus City Hall
24 марта 2024, 11:58
«Слов, которые могут утешить, нет». Вокалист «Пикника» обратился к родным жертв теракта
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Вокалист группы «Пикник» Эдмунд Шклярский выразил соболезнования родным погибших в результате теракта в Подмосковье. Пост появился в Telegram-канале коллектива.

«Мы обращаемся, наверное, ко всем, кто <…> оказался вовлечен в эту страшную трагедию, совершенно бессмысленную. Понятно, что нет никаких слов, которые могут людей воскресить, но мы приносим соболезнования всем родственникам [жертв]. Единственное, что можно - надеяться на какое-то успокоение. Слов, которые могут утешить, еще не придумано», - произнес музыкант.

После теракта в Crocus City Hall исчезла помощница директора «Пикника» Екатерина Кушнер. Пока о ней нет вестей.

Атака произошла вечером 22 марта, когда люди собрались в концертном зале перед выступлением группы. Погибли 133 человека. Пострадавших, по последним данным, 154. ФСБ задержала 11 причастных к террористическому акту.

Многие семьи по-прежнему ищут родственников , которые находились в тот вечер в Crocus City Hall, не вышли на связь и не числятся в списках жертв и пострадавших.

Стрельба в Crocus City Hall

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