Количество пострадавших при теракте в Подмосковье увеличилось до 154

Судя по перечню, пострадавших приняли почти 20 больниц региона. На стационарном лечении остаются 107 человек. Амбулаторную помощь оказывают 44 людям. Троих выписали. Кроме того, личность четырех пациенток из списка не удалось установить - каждая из них значится как «неизвестная женщина».

Санатории в Сочи бесплатно примут всех пострадавших при теракте и их родных. РЖД обеспечит бесплатный проезд родственникам жертв и раненых в Москву и обратно.

Погибшими при теракте в Подмосковье, произошедшем вечером 22 марта, числятся 133 человека. Однако многие семьи до сих пор ищут своих родственников - после трагедии с ними не удалось выйти на связь, в списках жертв и пострадавших их нет. У девушки по имени Ангелина пропали мать, брат и отчим, у Елены из Архангельской области - две родственницы. Семьи не смогли связаться с передвигавшейся на коляске Екатериной , супругами из Мытищ, учительницей из Москвы.