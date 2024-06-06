06 июня 2024, 06:37

Количество пострадавших при столкновении трамваев в Кемерове увеличилось почти вдвое

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В аварии на Логовом шоссе в Кемерове пострадали 50 человек. Троих госпитализировали в тяжелом состоянии. Мэр города Дмитрий Анисимов сообщил об этом в своем Telegram-канале.

В горбольницу № 3, по его словам, доставили 40 человек, в том числе троих в тяжелом состоянии. Анисимов сообщил, что врачи борются за их жизнь.

«Помимо 40 человек еще 10 самостоятельно обратились в травмпункт. Тоже сегодня проводится работа», - сказал он.

ДТП
06 июня 2024, 07:44
Число пострадавших в ДТП с трамваями в Кемерове выросло до 67 человек
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Количество пострадавших в аварии с трамваями в Кемерово выросло до 67 человек. Трое — в тяжелом состоянии, сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Кемеровской области — Кузбасса Илья Середюк в своем Telegram-канале.

«Двое находятся в реанимации, один в операционной. Врачи борются за их жизни», - написал он.

На амбулаторное лечение отправили 10 пациентов.

Авария произошла на Логовом шоссе утром 6 июня. Столкнулись два трамвая, двигавшиеся в попутном направлении. Ранее поступала информация о 50 пострадавших. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей».

После происшествия в Кемерове создали оперштаб. Жителей предупредил, что пока столкнувшиеся трамваи останутся на рельсах, электротранспорт не сможет передвигаться. Мэр города Дмитрий Анисимов в своем Telegram-канале написал, что временно изменили маршрут трамваев. Работает бесплатный автобус «ДК шахтеров - железнодорожный вокзал».

Количество пострадавших в аварии с трамваями в Кемерово выросло до 67 человек. Трое - в тяжелом состоянии, сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Кемеровской области - Кузбасса Илья Середюк в своем Telegram-канале.

Уголовное дело ДТП Врачи Автобусы
06 июня 2024, 05:34
Два трамвая столкнулись в Кемерове, пострадали около 30 человек
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Уголовное дело возбудили в Кемеровской области — Кузбассе после ДТП с участием двух трамваев, в котором пострадали около 30 человек. Об этом сообщила пресс-служба регионального СУ СК России.

Уголовное дело возбудили в Кемеровской области - Кузбассе после ДТП с участием двух трамваев, в котором пострадали около 30 человек. Об этом сообщила пресс-служба регионального СУ СК России.

Столкновение произошло утром 6 июня на Логовом шоссе в Кемерове.

«В результате произошедшего предварительно пострадало около 30 человек, всем им оказывается медицинская помощь», - уточнило следственное управление.

Правоохранители возбудили уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей. Сейчас они устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Следственно-оперативная группа выехала на место аварии.

Информация о погибших в результате ЧП отсутствует, возгорания транспорта также удалось избежать.

Проверкой по факту ДТП также занимается региональная прокуратура.

Ранее в Москве автобус с пассажирами ушел под воду в тоннеле. Спасатели вытащили из него 15 человек.

Уголовное дело ДТП Следственный комитет России
06 июня 2024, 04:01
Бастрыкин заинтересовался цыганами, живущими на улице в Краснодаре
РИА «Новости»
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Председатель СК России Александр Бастрыкин потребовал подготовить доклад о бездействии полиции в Краснодаре. Правоохранители отказались реагировать на нарушающих порядок цыган, сообщила пресс-служба ведомства.

В социальных сетях появилась информация о том, что цыганская семья поселилась на лужайке одного из краснодарских дворов. Местные жители пожаловались, что цыгане часто нарушают общественный порядок, а также совершают кражи в близлежащих магазинах.

Вот только жалобы в полицию ни к чему не привели. По словам краснодарцев, должностные лица предпочли не вмешиваться в происходящее.

После этого в СУ СК России по Краснодарскому краю назначили процессуальную проверку. Бастрыкину о ее результатах доложит руководитель краевого управления Следственного комитета Андрей Маслов.

Ранее в Нижнем Новгороде цыгане устроили застолье прямо на Автозаводском кладбище. Они расставили шатры и мангалы вдоль могил.

Краснодар Россия Полиция Следственный комитет России Краснодарский край
06 июня 2024, 02:54
Ведущая Первого канала сломала руку на даче
Freepik
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Ведущая из Саратова Анастасия Орлова не смогла вести передачу на Первом канале из-за травмы руки. Об этом сообщила диктор программы «Доброе утро».

По словам ведущей, Орлова упала на мокром полу.

«Поездка на дачу закончилась переломом руки», - сообщила она.

Теперь зрители не увидят девушку в эфире около двух-трех недель. Анастасия поделилась с подписчиками в соцсетях, что планирует заняться чтением книг и просмотром фильмов. Кроме этого, она пожаловалась на гипс, который оказался очень тяжелым.

Боец спецоперации ранее сломал руку в ходе потасовки, когда заступился за девушку. Драка произошла в одном из заведений общепита в Лянторе Ханты-Мансийского автономного округа.

Саратов Первый канал Соцсети

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