Количество пострадавших при столкновении поездов в московском метро увеличилось

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В среду два поезда столкнулись на станции метро «Печатники» на Люблинско-Дмитровской линии. В настоящее время движение поездов приостановили от станции «Люблино» до «Дубровки».

«Нам известно о четырех пострадавших, в их числе есть машинисты», - говорится в сообщении.

По данным Telegram-канала 112 , в столкновении пострадали пять пассажиров.

На место ЧП оперативно прибыли медицинские работники и сотрудники специальных служб. Источник сообщал, что со станции «Печатники» на поверхность вывели около 800 человек.

Изначально стало известно о трех пострадавших в результате столкновения поездов: машинисте, женщине и 17-летнем подростке.

Источник «360» сообщал, что предварительной причиной аварии стал отказ тормозов. Окончательным выяснением обстоятельств происшествия займется специальная комиссия.