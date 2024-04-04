04 апреля 2024, 10:11

Количество пострадавших от сильного ветра в Москве увеличилось

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Еще два москвича обратились за медицинской помощью после непогоды. Количество пострадавших увеличилось до 17 человек, сообщило РИА «Новости».

«На 09:00 четверга от воздействия штормового ветра в Москве пострадали 19 человек, двое из них погибли», - сказал представитель экстренных служб.

Собеседник агентства уточнил, что выжили 17 человек. Среди пострадавших, по его словам, двое детей.

Штормовой ветер порывами до 21 метра в секунду обрушился на Москву 3 апреля и сопровождался перепадами температуры воздуха. Ради безопасности закрыли крупные парки и общественные пространства, жителей попросили не выходить на улицу без необходимости и не парковаться под деревьями. Мэр Сергей Собянин сообщил, что к вечеру два человека погибли, 15 пострадали.

Погода в Москве этой весной несколько раз резко менялась. За день до шторма воздух в российской столице прогрелся до +23,2 градуса. Синоптик Михаил Леус предупредил о грядущем похолодании.

Погода Экология Погода в Москве Москва
04 апреля 2024, 10:38
Высоковольтная линия энергоснабжения «Феросплавная-1» отключилась на ЗАЭС
РИА «Новости»
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На Запорожской атомной электростанции 4 апреля в 10:06 отключилась высоковольтная линия энергоснабжения 330 кВ «Феросплавная-1». Как сообщили в пресс-службе ЗАЭС, причины пока неизвестны.

«В настоящий момент все блоки Запорожской АЭС остановлены. Пять из них находятся в состоянии „холодный останов“, один - в состоянии „горячий останов“», - передали в пресс-службе.

Специалисты обслуживают их по строгим правил радиационной безопасности. Радиационный фон на станции и прилегающей территории в норме.

Ранее критическая инфраструктура ЗАЭС попала под обстрел украинских боевиков. В район забора, за которым размещены баки с дизельным топливом, военные сбросили взрывчатку. Если бы они попали в баки, это привело бы к печальным последствиям. Подобные атаки - недопустимы.

Правила АЭС Запорожская АЭС
04 апреля 2024, 10:21
Двух подростков отправили в СИЗО за нападение на ровесника-миллионера в Петербурге
РИА «Новости»
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В Василеостровском районном суде Петербурга избрали меру пресечения троим несовершеннолетним, подозреваемым в грабеже. Предположительно, они напали на школьника, который заработал миллион рублей на спортивных ставках, сообщила «Фонтанка».

По данным издания, 3 апреля суд арестовал двоих подростков до 30 мая. Третьему подозреваемому запретили определенные действий на аналогичный срок. Всем несовершеннолетним предъявили обвинение в разбое в особо крупном размере.

В СИЗО отправили 15-летнего девятиклассника и 17-летнюю девочку. Предположительно, во всем признался только их предполагаемый 15-летний подельник.

Нападение произошло 27 марта поздним вечером. Неподалеку от дома на Васильевском острове люди в балаклавах затащили 15-летнего школьника в припаркованную машину, угрожая пистолетом, заставили перечислить миллион 50 тысяч рублей с аккаунта на сайте букмекерской конторы на чужой криптокошелек.

Ранее в Красногвардейском районе Петербурга подростки ограбили двух прохожих. Они избили мужчин и забрали деньги. Подозреваемых задержали и возбудили против них уголовное дело.

Санкт-Петербург Ограбления Школьники Кражи
04 апреля 2024, 09:44
Яхта «Лаймарита» вспыхнула под мостом Александра Невского в Петербурге
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В Санкт-Петербурге в Невском районе произошел пожар. Горела яхта «Лаймарита», пришвартованная на проспекте Обуховской обороны, сообщили в пресс-службе регионального МЧС.

В ведомстве уточнили, что языки пламени охватили пять квадратных метров каюты капитана в 21:17.

Прибывшие на место 28 спасателей на пяти спецмашинах примерно за 40 минут полностью потушили пожар на яхте «Лаймарита».

Длина судна составляет 28,5 метра, ширина 4,4 метра, а водоизмещение 59 тонн. Яхта вмещает 14 пассажиров. Представители МЧС пояснили, что информации о пострадавших не поступало. Все причины и обстоятельства возникновения возгорания на судне устанавливают эксперты.

Ранее на пляже в парке Льва Толстого в Химках загорелась летняя терраса. Пожарные ликвидировали огонь на площади в 35 «квадратов». О причинах пожара пока ничего не известно.

Санкт-Петербург Пожары
04 апреля 2024, 08:31
Движение электричек через станцию Одинцово возобновили
Телеканал «360»
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Специалисты Московской железной дороги восстановили движение через станцию Одинцово на D1 и Белорусском направлении. Об этом сообщила пресс-служба Дептранса.

По ее информации, остановка движения произошла из-за повреждения контактного провода.

В распоряжении «360» появилась видеозапись с ситуацией на железной дороге. На кадрах видно, что платформа заполнена людьми, которые ждут поезда. Очевидцы также зафиксировали на фотографиях, что на железной дороге в этом районе работали ремонтные бригады.

Источник рассказал «360», что задержка поездов произошла из-за того, что электричка пережгла контактную сеть.

Ранее движение поездов останавливали в Приамурье. Перебои в работе железной дороги возникли из-за крупного ДТП - состав столкнулся с легковым автомобилем, в результате чего с рельсов сошли 20 грузовых вагонов. ЧП произошло на 7234 километре перегона Бамовская - Горелый. Из-за аварии пострадал водитель легковушки, его доставили в больницу.

Одинцово Дороги Поезда

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