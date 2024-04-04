Количество пострадавших от сильного ветра в Москве увеличилось

«На 09:00 четверга от воздействия штормового ветра в Москве пострадали 19 человек, двое из них погибли», - сказал представитель экстренных служб.

Собеседник агентства уточнил, что выжили 17 человек. Среди пострадавших, по его словам, двое детей.

Штормовой ветер порывами до 21 метра в секунду обрушился на Москву 3 апреля и сопровождался перепадами температуры воздуха. Ради безопасности закрыли крупные парки и общественные пространства, жителей попросили не выходить на улицу без необходимости и не парковаться под деревьями. Мэр Сергей Собянин сообщил, что к вечеру два человека погибли, 15 пострадали.

Погода в Москве этой весной несколько раз резко менялась. За день до шторма воздух в российской столице прогрелся до +23,2 градуса. Синоптик Михаил Леус предупредил о грядущем похолодании.