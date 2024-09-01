Количество погибших детей при пожаре в Егорьевске увеличилось до трех

Возгорание произошло в квартире на четвертом этаже. К тушению пожара подключили 52 специалиста и 19 единиц техники. Огонь ликвидировали на площади 40 квадратных метров.

«К сожалению, погибли дети: мальчик пяти лет, девочки четырех и трех лет. В больнице находятся семь человек, из них пятеро детей. Все члены одной семьи», - уточнила пресс-служба министерства.

Пожар произошел вечером 31 августа в доме на улице Новой, сообщил источник РЕН ТВ. По его данным, погиб один ребенок. В подмосковные больницы увезли 12 человек.

Еще один крупный пожар случился в торговом центре в башкирском городе Салават, сообщил RT. Площадь возгорания достигла 2,5 тысячи квадратных метров. Из здания вывели 80 человек.