Количество подтопленных в Курганской области домов сократилось

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«По состоянию на 14 мая остаются подтопленными в шести муниципальных образованиях, в шести населенных пунктах 287 жилых домов, 5547 дачных домов», - указали в ведомстве.

От паводков также пострадали пять низководных мостов и 29 участков автодорог, добавили в пресс-службе.

Для поддержки затопленной Курганской области правительство выделило региону четыре миллиарда рублей. Эти деньги пойдут на помощь пострадавшим от паводка жителям и на восстановление инфраструктуры.

Ранее прорыв дамбы зафиксировали в Омской области. По словам депутата Госдумы Андрея Алехина, в деревне Ашеваны в Усть-Ишимском районе эвакуировали жителей. Из-за паводка затопило жилые дома и местную школу.