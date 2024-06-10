10 июня 2024, 23:08

Количество госпитализированных с отравлением в Буйнакске выросло до 84

РИА «Новости»
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Число госпитализированных с кишечной инфекцией в дагестанском Буйнакске выросло до 84. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава республики в Telegram-канале.

«Сейчас в инфекционном стационаре Буйнакской [центральной городской больницы] находится на лечении 84 пациента. <…> Надо отметить, что тяжелых случаев болезни не наблюдалось», - уточнили в ведомстве.

Ранее стало известно о 35 госпитализированных. Среди пациентов есть несовершеннолетние. Как выяснили следователи, горожане начали жаловаться врачам на признаки отравления с 7 июня. Все они пили воду из-под крана. По факту случившегося возбудили уголовное дело.

До этого пресс-секретарь администрации Буйнакска Арип Аримов заявил, что более 270 человек пожаловались на симптомы острой кишечной инфекции. Он отметил, что ситуацию контролирует Минздрав.

Больницы Болезни Минздрав Врачи
10 июня 2024, 22:37
Аварийные бригады Москвы перевели на круглосуточное дежурство из-за ливней
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Городские службы Москвы перевели в режим повышенной готовности из-за возможного резкого ухудшения погоды 11 и 12 июня. Об этом сообщила пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства.

По данным синоптиков, в эти дни погода резко ухудшится. Ожидаются ливни с грозой и градом, сильный ветер с порывами до 17 метров в секунду.

«Городские службы переведены в режим повышенной готовности, на круглосуточном дежурстве находятся аварийные бригады», - отметили в ведомстве.

Горожан и гостей столицы призвали в случае непогоды оставаться дома, не укрываться под деревьями и не парковать рядом с ними автомобили, на дорогах соблюдать скоростной режим и дистанцию.

По словам ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Михаила Леуса, на погоду в Москве и Подмосковье повлияет передняя часть обширной циклонической депрессии , которая вытянулась от Скандинавии до Белоруссии.

Погода Погода в Москве
10 июня 2024, 17:55
«Были надежды, планы». Бабушка — о погибшем в ДТП под Можайском внуке
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Лихач на Maserati, устроивший смертельное ДТП под Можайском, мог быть пьян. Такое предположение в интервью 360.ru сделала бабушка погибшего в жуткой аварии мальчика.

«На трезвую голову не будешь так вести [машину] в населенном пункте», - сказала женщина.

Водитель Maserati разогнался до 280 километров в час у деревни Киселево и сбил двоих детей на остановке. Один ребенок погиб сразу, второму оторвало часть ноги , он попал в реанимацию. Еще один мальчик чудом спасся: школьник был подальше от остальных ребят и успел вовремя увернуться от летевшей на него машины.

«Я не знаю, как таким людям вообще можно жить… Просто так отнял жизнь у человека. Единственного внука. Были надежды, планы», - призналась собеседница 360.ru.

Она предположила, что водитель на справился с управлением.

Ранее суд отправил под стражу 27-летнего мужчину , которого обвиняют в смертельной аварии в Можайске. Подсудимого лишили прав за управление автомобилем в пьяном виде и склонность к опасному вождению.

Суд Дети ДТП Школьники Машины Водители
10 июня 2024, 17:45
Тела подростка и его матери нашли под окнами на западе Москвы
РИА «Новости»
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На западе Москвы обнаружили тела 16-летнего подростка и его матери. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По данным собеседника агентства, тела нашли утром 10 июня. Правоохранители проводят проверку по факту происшествия.

Информация об обнаружении тел под окнами поступила в полицию в 09:05, уточнили «Известия». Повреждения на телах характерны для падения с высоты.

За несколько дней до этого в Москве около многоэтажки на 1-й улице Машиностроения нашли мертвой 50-летнюю экс-судью Таганского районного суда, не так давно вышедшую на пенсию.

Полиция Москва
10 июня 2024, 17:29
Солиста группы «Пасека» арестовали по делу об убийстве
РИА «Новости»
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Измайловский районный суд города Москвы отправил солиста рок-группы «Пасека» Романа Медведкина в СИЗО по делу о нападении на главу АНО «Цифровые платформы» Арсения Щельцина и его друга Ивана. Об этом сообщила пресс-служба московских судов общей юрисдикции.

По версии следствия, подозреваемый нанес ножом около девяти ранений другу главы организации, в результате которых мужчина скончался на месте. Медведкин также ударил холодным оружием Щельцина, но его удалось спасти в больнице.

«Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал меру пресечения в виде заключения под стражу до 8 августа 2024 года», - уточнили в пресс-службе инстанции.

По информации Telegram-канала Baza, нападение произошло 9 июня на Сиреневом бульваре. Конфликт возник из-за замечания молодой паре, которая вела себя неадекватно.

Убийства Суд Оружие Москва

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