«Когда это увидел, мне стало плохо». Очевидец рассказал о смертельном ДТП в Балашихе

Московские полицейские задержали подозреваемого в краже рюкзака мужчину

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За кражу рюкзака с территории высшего учебного заведения в центре Москвы 37-летнего мужчину привлекут к ответственности. Об этом сообщили в пресс-службе МВД.

По предварительной информации, подозреваемый заметил в Большом Николопесковском переулке портфель, который лежал без присмотра и хозяина на лавочке. Фигурант посчитал, что внутри может быть что-то ценное, поэтому забрал его и скрылся с места происшествия.

В подземном переходе злоумышленник осмотрел содержимое рюкзака. Оказалось, что в нем были лишь личные вещи и одежда владельца. Тогда мужчина отдал часть украденного прохожему, а остальным распорядился по собственному усмотрению.

«Через некоторое время подозреваемый был задержан на Кутузовском проспекте. В настоящее время он заключен под стражу. Ведется следствие», - подчеркнули в пресс-службе.

Ранее стало известно, что подозреваемого в хищении криптовалюты арестовали в Москве.