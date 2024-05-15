15 мая 2024, 12:02

Клинику Тимура Хайдарова опечатали в Москве

РИА «Новости»
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В Москве опечатали клинику пластической хирургии Тимура Хайдарова IQ Plastique. Соответствующее видео показал телеканал РЕН ТВ.

В ближайшее время решится вопрос об аресте двух врачей.

В середине февраля этого года специалисты клиники IQ Plastique прооперировали пациента. Через сутки после выписки ему стало плохо. Мужчине повторно сделали операцию, но его состояние не улучшилось. Тогда пациента положили в другую больницу. Вскоре там он впал в кому и умер.

Медцентру предписали приостановить работу на три месяца. Такое решение вынес Арбитражный суд Москвы.

Кроме того, 45-летнему заведующему хирургическим отделением IQ Plastique и 28-летнему хирургу предъявили обвинения. С ними провели очные ставки и допрос.

Уголовное дело Пластические операции Москва
15 мая 2024, 11:53
СК раскрыл в Подмосковье преступную схему легализации мигрантов
Пресс-служба МВД
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Мигранты из Вьетнама, Узбекистана и Азербайджана незаконно получали в Московской области российское гражданство с помощью сотрудника миграционной службы УМВД Домодедово. Об этом заявили в пресс-службе СК по региону.

Против сотрудника миграционной службы возбудили уголовное дело об организации незаконной миграции, указали в ведомстве. Иностранцы платили злоумышленнику от 400 до 700 тысяч рублей за паспорт. По делу о незаконной миграции правоохранители задержали 15 человек.

«В настоящее время в отношении четырех подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, 11 человек находятся под подпиской о невыезде», - отметили в ведомстве.

По месту жительства подозреваемых провели обыски, правоохранители изъяли мобильные телефоны и фальшивые документы.

Ранее Telegram-канал Baza сообщил, что в квартире жителя Москвы без его ведома незаконно прописали восемь иностранцев. Мужчина узнал об этом, когда восстановил доступ к своему аккаунту на Госуслугах.

Уголовное дело Паспорта Мигранты Следственный комитет России Москва
15 мая 2024, 09:57
Годовалый ребенок выпал из окна жилого дома в Южно-Сахалинске
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На Сахалине из окна жилого дома выпал годовалый мальчик. Правоохранители приступили к доследственной проверке, сообщили в пресс-службе СУ СК России по Сахалинской области.

В ведомстве уточнили, что несчастный случай произошел в планировочном районе Ново-Александровск на улице 2-я Красносельская. В результате падения с третьего этажа жилого дома годовалый ребенок получил травмы. Пострадавшего увезли в больницу, где медики оказывают ему всю необходимую помощь.

Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. После доследственной проверки правоохранители дадут оценку действиям родителей мальчика.

Ранее главврач МОДКТОБ Александр Григорьев напомнил, что оставлять открытые окна опасно для детей. Он призвал родителей закрыть доступ к окнам, отодвинуть всю мебель и убрать подставки от окон.

Дети
15 мая 2024, 09:56
Две 16-летние девочки погибли в аварии на Алтае
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На Алтае произошло дорожно-транспортное происшествие. В результате погибли две девочки, еще четверо подростков получили травмы, сообщили в пресс-службе регионального УГИБДД МВД.

В ведомстве уточнили, что в Кош-Агачском районе в ночь на 15 мая водитель машины Honda Accord ехал со стороны села Кокоря в Кош-Агач. В какой-то момент он, не справившись с управлением, вылетел в кювет и опрокинулся.

В салоне иномарки находились шесть подростков. В результате ДТП две 16-летние девочки скончались на месте. Остальных пострадавших увезли в больницу с разными травмами. Об их состоянии не уточняется.

Сотрудники полиции устанавливают все причины и обстоятельства аварии.

Ранее в Москве на Можайском шоссе столкнулись три автомобиля. В результате массового ДТП пострадал один человек, его забрали в медучреждение.

ДТП
15 мая 2024, 09:30
Временные ограничения ввели в аэропорту Казани
РИА «Новости»
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Для обеспечения безопасности полетов в аэропортах Казани и Нижнекамска ввели временные ограничения. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации.

Аэропорт Казани временно не принимает и не отправляет воздушные суда с 07:27, аэропорт Нижнекамска - с 07:55.

«Экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропортов принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов - это главный приоритет», - передал пресс-секретарь ФАВТ Артем Кореняко.

Казань

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