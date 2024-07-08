08 июля 2024, 16:39

Клиника Хайдарова возобновит работу раньше срока

РИА «Новости»
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Центр пластической хирургии Тимура Хайдарова откроют раньше срока. Об этом заявила продюсер Яна Рудковская в своем Telegram-канале.

«Клиника моего друга, Тимура Хайдарова, откроется досрочно. Из-за всех судебных разбирательств и тяжб его детище - клиника пластической хирургии IQ Plastique - приостанавливала работу на 90 дней», - напомнила она.

По словам Рудковской, несколько дней назад в Арбитражном суде Москвы постановили досрочно открыть клинику Хайдарова. Она пояснила, что все выявленные в медучреждении нарушения устранили.

Продюсер добавила, что очень ждала, когда заработает клиника, так как ей осталось выполнить несколько процедур.

В апреле работу IQ Plastique приостановили, а в мае клинику опечатали. Заведующему хирургическим отделением клиники и хирургу предъявили обвинения из-за гибели пациента - бизнесмена и продюсера Петра Гаврилова.

Суд Больницы Яна Рудковская Пластические операции Москва
08 июля 2024, 17:07
Москвич нашел гранату возле храма
РИА «Новости»
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Житель Москвы заметил в парковой зоне возле строящегося храма подозрительный предмет, похожий на гранату. Об этом сообщил источник 360.ru.

Снаряд нашли на Мичуринском проспекте возле Неопалимовской церкви.

«Предположительно, страйкбольная граната, ждем полицию», - указал источник.

Ранее подозрительный предмет нашли рабочие во время раскопок во дворе Московского финансово-юридического университета. Людей из здания эвакуировали, на место ЧП прибыли саперы и полиция.

Еще один похожий на гранату предмет обнаружили в московской школе. Источник 360.ru подтвердил, что боеприпас похож на снаряд времен Великой Отечественной войны. Эвакуацию проводить не пришлось, так как здание находилось на ремонте.

Оружие Москва
08 июля 2024, 15:17
Производственное здание загорелось на северо-востоке Москвы
РИА «Новости»
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Огонь вспыхнул на втором этаже производственного здания на улице Декабристов в московском районе Отрадное. Об этом сообщил источник 360.ru.

По его информации, в пожаре никто не пострадал, на место выехали спасатели. В здании нет подключения к газу. Очевидцы отметили, что из-под кровли четырех- или трехэтажного зданий идет серый дым. Спасатели вскрыли дверь, ранг пожара еще уточняется.

«Администрации нет на месте», - уточнил источник.

Ранее пожар зафиксировали в лесном массиве бухты Инал в Краснодарском крае. Сотрудники МЧС тушат возгорание, на месте работают 56 спасателей и 11 единиц техники.

По данным Telegram-канала Mash , огонь вспыхнул из-за туристов, которые зажигали в лесу сигнальные ракеты. По информации авторов статьи, площадь возгорания составляет около трех тысяч квадратных метров.

Пожары МЧС РФ Москва
08 июля 2024, 13:55
Появилось видео с места обрушения аттракциона с детьми в Дагестане
Телеканал «360»
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На месте обрушения аттракциона с детьми в Дагестане скопилась толпа и началась паника. В распоряжении 360.ru оказалось видео, снятое сразу после падения опасной карусели.

На кадрах слышны крики детей и взрослых. Последние поспешили на помощь тем, кто находился на аттракционе.

Очевидцы начали снимать происходящее на камеру. Чудом удалось избежать трагедии, так как карусель буквально завалилась на бок.

В воскресенье, 7 июля, селе Куруш Хасавюртовского района произошло обрушение аттракциона. По предварительной информации, пострадавших нет. Прокуратура организовала проверку по факту инцидента.

Дагестан Дети Обрушения
08 июля 2024, 13:34
«Тошнотворное состояние». Жительница Бурятии — о массовом отравлении суши
Unsplash
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Более 70 человек отравились продукцией кафе в Гусиноозерске. Пострадавшая жительница Бурятии Анастасия сообщила 360.ru, что не будет подавать в суд на владельца заведения.

По словам женщины, раньше таких инцидентов не было. Анастасия предположила, что владелец кафе нанял новых сотрудников, которые могли не следить за хранением продуктов.

«У нас здесь одно нормальное [кафе] было. Все остальные то открывались, то закрывались, и как бы у нас на доверии оно было», - отметила пострадавшая.

Она отметила, что купила в заведении суши трех разных типов. В результате отравилась не только она сама, но и ее дочь.

«Дурно стало, можно сказать, через пару часов. <…> Недомогание, тошнота, рвота, температура. <…> Сейчас уже лучше, намного», - добавила собеседница 360.ru.

Анастасия рассказала, что не будет подавать в суд на владельца кафе.

«Я позвонила ему и сказала, что подавать заявление в суд я не буду, но чтобы он возместил мне лечение на меня и на моих детей. <…> Он мне возместил лечение, возместил ущерб», - сообщила женщина.

По последним данным, число отравившихся в Бурятии составило 75 человек , 42 из них - дети. В еде, которую употребляли пострадавшие, выявили возбудитель сальмонеллеза.

Здравоохранение Бурятия

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