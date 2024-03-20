Кировчанка подожгла здание правительства, чтобы вернуть похищенные мошенниками деньги
В Кирове аферисты выманили у местной жительницы деньги, а после заставили ее совершить поджог. Правоохранители решают вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщил Telegram-канал Shot.
По данным издания, 23-летняя ранее несудимая кировчанка стала жертвой украинских ЦИПсО. Мошенники похитили у нее четыре миллиона рублей с банковского счета. На просьбу девушки вернуть ее деньги неизвестные по телефону ответили согласием, но при условии, что она выполнит их требования.
Shot уточнил, что прошлой ночью кировчанка, вооружившись молотком, пришла к зданию правительства на улице Дерендяева и разбила стекло на первом этаже. Затем она метнула две бутылки с коктейлем Молотова и коробку петард.
В правительственном здании загорелся пол на площади 0,5 «квадрата». Пламя быстро потушили. В результате ЧП никто не пострадал. Девушку сразу же задержала полиция.
Похожий случай произошел в Екатеринбурге. Там мошенники убедили профессора отдать им 15 миллионов рублей. После чего для возврата денег женщину заставили испортить бюллетени на избирательном участке во время выборов президента РФ.