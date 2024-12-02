«Кинула учебник в лицо». Учительница «проучила» девочку за смех на уроке

«Кто-то из одноклассников примотал на дверную ручку кусок скотча. Когда все зашли в класс вместе с преподавателем, этот скотч прицепился ей на ногу. За ней шел одноклассник, который усмехнулся, и моя дочь тоже засмеялась. После этого преподаватель стала отклеивать скотч и кидать его ей в лицо. Когда дочь попросила отстать от нее, учительница разозлилась и хотела дать пощечину, но тут же остановилась», - рассказала она.

После этого учительница стала выгонять девочку со словами, чтобы та собирала все вещи и уходила из класса. Девочка взяла пенал и потянулась за рюкзаком, но в этот момент в нее прилетел учебник.

Во время осмотра в больнице врачи сказали родителям пострадавшей, что ей повезло, ведь если бы учебник попал в глаз, то она могла ослепнуть. После случившегося, по словам матери, учительница не извинилась перед девочкой, кроме того, она перестала пускать ее на свои занятия. Руководство школы никак не отреагировало на произошедшее.

Прокуратура Республики Башкортостан начала проверку из-за ЧП в школе, в ходе которой проверит соблюдение законодательства об образовании в части безопасного пребывания детей в учебном учреждении. По данным ведомства, при наличии оснований будут приняты соответствующие меры.

В Якутии ранее десятиклассник накинулся с кулаками на 30-летнюю учительницу и сломал ей нос. Причиной агрессивного поведения стало замечание во время урока.