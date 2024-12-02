02 декабря 2024, 22:43

«Кинула учебник в лицо». Учительница «проучила» девочку за смех на уроке

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В Уфе учительница едва не выбила зуб школьнице, запустив в нее учебником. В больнице у девочки обнаружили ушиб нижней челюсти, ссадину слизистой нижней губы и травматический ушиб зубов, сообщила в комментарии 360.ru мама пострадавшей ученицы.

«Кто-то из одноклассников примотал на дверную ручку кусок скотча. Когда все зашли в класс вместе с преподавателем, этот скотч прицепился ей на ногу. За ней шел одноклассник, который усмехнулся, и моя дочь тоже засмеялась. После этого преподаватель стала отклеивать скотч и кидать его ей в лицо. Когда дочь попросила отстать от нее, учительница разозлилась и хотела дать пощечину, но тут же остановилась», - рассказала она.

После этого учительница стала выгонять девочку со словами, чтобы та собирала все вещи и уходила из класса. Девочка взяла пенал и потянулась за рюкзаком, но в этот момент в нее прилетел учебник.

Во время осмотра в больнице врачи сказали родителям пострадавшей, что ей повезло, ведь если бы учебник попал в глаз, то она могла ослепнуть. После случившегося, по словам матери, учительница не извинилась перед девочкой, кроме того, она перестала пускать ее на свои занятия. Руководство школы никак не отреагировало на произошедшее.

Прокуратура Республики Башкортостан начала проверку из-за ЧП в школе, в ходе которой проверит соблюдение законодательства об образовании в части безопасного пребывания детей в учебном учреждении. По данным ведомства, при наличии оснований будут приняты соответствующие меры.

В Якутии ранее десятиклассник накинулся с кулаками на 30-летнюю учительницу и сломал ей нос. Причиной агрессивного поведения стало замечание во время урока.

Дети Школы Уфа Учителя
02 декабря 2024, 22:38
Тело трехлетнего ребенка нашли в детсаду в Нижнем Новгороде
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В Нижнем Новгороде на прогулке в детском саду произошел несчастный случай — умер трехлетний ребенок. Правоохранители возбудили уголовное дело, сообщила пресс-служба Следственного управления СКР по Нижегородской области.

Тело воспитанника без признаков насильственной смерти обнаружили на территории детсада на улице Богдановича. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей». Они осмотрели место происшествия, допросили сотрудников и назначили судебно-медицинскую экспертизу.

Обстоятельства гибели трехлетнего ребенка раскрыла пресс-служба прокуратуры Нижегородской области. По ее информации, во время прогулки мальчик зацепился за игровое оборудование одеждой и умер от асфиксии.

В Нижнем Новгороде началось расследование еще одного громкого дела. Там женщина оставила пятимесячную дочь на снегу и сняла на видео.

В Нижнем Новгороде на прогулке в детском саду произошел несчастный случай - умер трехлетний ребенок. Правоохранители возбудили уголовное дело, сообщила пресс-служба Следственного управления СКР по Нижегородской области.

Уголовное дело Дети Детские сады Следственный комитет России
02 декабря 2024, 16:46
Саратовская школьница умерла после секса с возлюбленным
РИА «Новости»
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В Саратовской области 15-летняя школьница умерла после секса с 19-летним студентом. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

Сначала студент пытался сам оказать возлюбленной помощь, потом вызвал скорую, но та лишь констатировала смерть девушки.

По данным Mash, она скончалась из-за тупой травмы влагалища с разрывом и кровопотерей. Предположительно, нанес ее случайно сам любовник - у него были очень крупные гениталии.

Мать погибшей подала заявление в полицию. Сам молодой человек утверждает, что у них все было по согласию.

Ранее британец, мужское достоинство которого достигает в длину 40 сантиметров, пожаловался на свою сексуальную жизнь. Он рассказал, что не может использовать даже специальные девайсы, поскольку они ему малы.

Саратов Школьники Секс Студенты
02 декабря 2024, 07:48
Летевший из Томска на Пхукет борт сел в Новосибирске из-за неисправности
РИА «Новости»
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Самолет авиакомпании Azur Air сообщением Томск-Пхукет аварийно совершил посадку в Новосибирске из-за технической неисправности. Об этом сообщила пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

ЧП произошло около 9 утра в понедельник, экипаж принял решение о посадке на запасной аэродром международного аэропорта Новосибирск имени А. И. Покрышкина по причине технической неисправности.

Всего на борту находились более 300 пассажиров, посадка прошла успешно. Самолет до выяснения обстоятельств и причин авиационного события отстранили от эксплуатации. Пассажиров отправят на Пхукет резервным бортом.

Ранее направлявшийся в Сочи лайнер Superjet 100 экстренно приземлился в аэропорту Минеральных Вод после срабатывания датчика неисправности топливного фильтра. На борту находились четыре члена экипажа и 105 пассажиров, никто из них не пострадал.

Самолеты
02 декабря 2024, 07:30
Человек пострадал при взрыве страйкбольной гранаты на юго-западе Москвы
РИА «Новости»
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Один человек пострадал в Северном Бутове в результате взрыва страйкбольной гранаты. Об этом 360.ru сообщил источник в экстренных службах.

По предварительным данным, у него подозрение на контузию и травму руки. Более подробная информация о происшествии уточняется.

На место прибыли врачи, они осматривают пострадавшего. Разрушений нет.

Ранее автовокзал в Москве эвакуировали из-за страйкбольной гранаты.

Взрывы Москва

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