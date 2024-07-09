«Кинул на квартиру». В Ногинске мужчина обманом лишил жилья многодетную мать-сироту

По его словам, у девушки умерла мама, оставив ей в собственность дачу и двухкомнатную квартиру. От предыдущего брака у потерпевшей остались трое детей. Нынешний ухажер, уроженец Средней Азии, обманул молодую мать.

«Это мошенничество. Мигрант мошенническим способом просто обокрал сироту, забрал квартиру, не заплатил денег. <…> Как по-русски говорят, кинул на двухкомнатную квартиру с тремя детьми», - отметил юрист.

Иностранец предложил девушке выкупить ее жилье, рассказал Венников. В условиях договора купли-продажи прописали, что к моменту сделки между сторонами произвели расчет. Таким образом, мужчина стал собственником жилья, но деньги девушке не отдал.

«Она с него деньги стала требовать. Он говорит: „А какие деньги? Все, расчет произведен, в договоре же написано“. <…> В итоге он приехал в квартиру, спилил замки», - добавил представитель потерпевшей.

При этом, добавил юрист, сделка все равно подлежит расторжению, так как мать не имела права ухудшать условия жизни детей.

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту случившегося.

«В ГСУ СК России по Московской области проводится процессуальная проверка», - сообщили в пресс-службе Следкома.

Ранее в Тверской области жительница Весьегонска стала жертвой мошенников. Они оформили на женщину кредит, обманув ее 10-летнюю дочь.