Кинотеатр «Октябрь» эвакуировали в Москве
Посетителей кинотеатра «Октябрь» на Новом Арбате в Москве эвакуировали по неизвестной причине. Об этом сообщило РИА «Новости».
«В Нижнем Тагиле спасатели МЧС России извлекли из-под завалов еще двух погибших», - отметили в сообщении.
Таким образом, число жертв при обрушении двух подъездов возросло до 10 человек. По данным ведомства, что в ходе поисково-спасательных работ живыми обнаружили семь детей и восемь взрослых.
Мэр города Владислав Пинаев сообщил, что 3 августа в Нижнем Тагиле объявили днем траура по погибшим при взрыве бытового газа в жилом доме на улице Сибирской.
ЧП произошло днем 1 августа. Следственный комитет возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Глава СК Александр Бастрыкин направил специалистов центрального главка для оказания помощи в расследовании.
В ведомстве добавили, что в ходе поисково-спасательных работ живыми нашли семь детей и восемь взрослых. С места вывезли порядка 1000 тонн обломков строительных конструкций и мусора.
Вероятным взяткодателем назвали директора ООО «Специализированный застройщик Восток Девелопмент» Алексея Гоцыка, который в настоящее время также находится под стражей.
«Находясь в должности замгубернатора Вахрин в декабре 2022 года получил от Гоцыка взятку в виде имущественной выгоды в размере 18,7 миллиона рублей при приобретении двух квартир в Тюмени», - сказал следователь.
Также суду сообщили, что за полученную взятку Вахрин совершил «определенные действия и содействие с использованием своего служебного положения» в пользу Гоцыка.
Ранее стало известно о том, что бывшего главу двух районов Казани Сергея Миронова заподозрили в мошенничестве.
По данным службы, 15 человек удалось вытащить из-под обломков живыми.
В общей сложности, по данным регионального Минздрава , пострадал 21 человек, из них 10 детей.
Обрушение двух подъездов жилого дома произошло 1 июля из-за взрыва газа. Следственный комитет возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
Перед произошедшим, как сообщалось, местные жители видели в соседнем доме двоих мужчин, одетых в форму газовиков, хотя никаких проверок на этот день не планировалось.