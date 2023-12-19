Кинооператор Гринякин едва не сгорел в машине в центре Москвы

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Гринякин сообщил, что с пятью детьми направлялся в кинотеатр «Октябрь», чтобы посмотреть премьеру снятого им фильма. Там, на парковке, и произошел пожар.

«Ехали на премьеру, высадил детей, они пошли в сторону кинотеатра. Начал парковать машину, и она вспыхнула внутри», - уточнил оператор.

Он добавил, что серьезно не пострадал и предположил, что причиной возгорания стала неисправная проводка.

«Просто пальцы обжег, а так все хорошо. Машину удалось потушить, спасибо москвичам», - сказал Гринякин.

В итоге, автомобиль не получил серьезных повреждений. Пострадала лишь обшивка салона, площадь пожара составила два квадратных метра.

Двадцать лет назад оператор и многократный обладатель «Золотого Орла» чудом спасся из Кармадонского ущелья, где во время схода лавины погибла съемочная группа Сергея Бодрова.