Кинологи прибыли на место частичного обрушения дома в Астрахани

На опубликованных кадрах видно, как собаки помогают спасателям искать людей, которые могли оказаться под обломками здания на Привокзальной площади.

Немногим ранее стало известно, что при ЧП в Астрахани несколько человек пропали без вести. При обрушении части пятиэтажки погибла 84-летняя пенсионерка , сообщил губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин.

Всего из здания эвакуировали более 200 человек , среди которых 37 детей. К месту случившегося прибыли директор управляющей компании, обслуживающей дом. Он сообщил, что вместе с полицией обзванивает жильцов. Также к зданию приехал глава администрации Астрахани Олег Полумордвинов.