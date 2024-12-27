Кидался на несчастного раз за разом. Ребенок мигрантов избил мальчика-аутиста в автобусе

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По данным издания, агрессор и его жертва учились в одной школе в станице Нововеличковской. Ребенок мигрантов понимал, что мальчик с особенностями психического развития ему не ответит.

Он начал издеваться над потерпевшим. Тот безуспешно попытался противостоять мигранту, после чего последний принялся забивать мальчика руками и ногами.

Водитель автобуса останавливался дважды и разнимал детей. Однако ребенок мигрантов на его действия не реагировал. Он вновь принимался избивать мальчика с аутизмом.

К настоящему моменту местные власти не комментировали произошедшее.

Ранее мигрант изнасиловал 11-летнюю девочку в Москве. Злоумышленника задержали и отправили в СИЗО.