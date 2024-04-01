01 апреля 2024, 12:56

«Кидалась стульями». Мать пациента реабилитационного центра в Подольске напала на врача

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Мать пациента напала на медицинского психолога 1-го детского нейрореабилитационного отделения Федерального детского реабилитационного центра «Кораблик» Дмитрия Крючкова. Пострадавший предоставил «360» видео, на котором женщина в инвалидной коляске кидает в него стулья. Он также показал документы из травмпункта о том, что у него диагностировали ушибы.

«Причин нападения нет, она в целом со всеми ведет себя так в этом учреждении, просто мне удалось это заснять. Во всех других реабилитационных центрах, насколько нам известно, она ведет себя так же. Непонятно, почему все это скрывается. <…> Она оскорбляет персонал, с которым сталкивается. Я пришел на рабочее место, она въехала на коляске в кабинет, стала меня оскорблять, угрожать. Я достал телефон, чтобы зафиксировать это и показать руководству, что происходит, и она начала кидаться в меня стульями. Попала в плечо и в руку», - сообщил Крючков.

По словам врача, все это происходило при трех свидетелях, позже подошли еще два охранника. Женщина пыталась кидаться и на его коллег, которые пытались ее успокоить, била их руками, добавил он.

Точка кипения «Она принимает психотропные таблетки, но у меня документальных нет подтверждений - это детская больница. <…> Дети здесь идут по неврологическим диагнозам. <…> С ребенком этой мамы работают, ему все [необходимое] дают. Дело не в нем, а в ней. Она терроризирует персонал и, по-моему, даже руководство. Уже до точки кипения дошло», - посетовал собеседник «360».

По его словам, она попадает вместе с ребенком в реабилитационный центр уже в четвертый раз, причем ей позволили оставаться там на 35 дней, хотя в основном пациентам, за исключением очень тяжелых лежачих, дают по 10–14.

«Она требует больше, агрессивная, нарушает общественный порядок. У нее эпилепсия, припадки случаются каждый день. Она оставляет ребенка персоналу и уезжает по делам. Руководство ей это разрешает, персонал ухаживает за ребенком, хотя вообще в его полномочия это не входит. Идут постоянные запугивания - если что, в Минздрав едет и в органы», - подчеркнул медицинский психолог.

Он отметил, что матери других пациентов тоже жалуются на эту женщину.

Подольск Дети Врачи Полиция
01 апреля 2024, 12:54
Крупный пожар произошел в Екатеринбурге
РИА «Новости»
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В микрорайоне Уралмаш в Екатеринбурге произошел пожар. Загорелась крыша цеха на улице Машиностроителей, сообщило МЧС Свердловской области.

Звонок из Орджоникидзевского района поступил днем 1 апреля. Пожар произошел на улице Машиностроителей, загорелась кровля цеха на территории промышленной площадки. Прибывшие на место пожарно-спасательные подразделения провели разведку и начали тушение. К работе привлекли 13 единиц спецтехники.

«Информации о пострадавших не поступало», - сообщила пресс-служба.

Очевидцы заявили Ura.ru , что столб черного дыма поднялся с территории «Уралмашзавода», разгорелся крупный пожар. Однако пресс-служба предприятия заявила, что очаг находится на промышленной площадке другого владельца.

Пожары Екатеринбург
01 апреля 2024, 12:31
Начальник ростовского МЧС угнал пожарную машину в назидание подчиненным
Пресс-служба МЧС
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Начальник Главного управления МЧС России по Ростовской области Сергей Филиппов угнал оставленную спасателями пожарную машину в Новошахтинске. Так он решил проучить своих подчиненных, сообщил Telegram-канал «112».

Неожиданную ревизию в пожарной части Новошахтинска провели 29 марта. Сергей Филиппов во время рабочей поездки увидел, что открытую пожарную машину с ключом в замке зажигания оставили без присмотра. Начальник решил наглядно продемонстрировать подчиненным последствия такой халатности.

«Никто ничего не охраняет. Сели в машину и уехали. Не знаю, как дальше быть, что делать с такой охраной, такими людьми», - заявил он.

По информации издания, после этого случая во всех пожарных подразделениях Ростовской области устроили проверку. Сотрудникам пригрозили дисциплинарным наказанием вплоть до увольнения.

В Новороссийске вооруженный полицейский угнал автомобиль и попал на нем в аварию. Правоохранители возбудили уголовное дело.

МЧС РФ Машины
01 апреля 2024, 12:17
Жена обвиняемого в теракте в «Крокусе» Мирзоева попала в реанимацию
РИА «Новости»
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Жена обвиняемого в совершении теракта в «Крокус Сити Холле» Далерджона Мирзоева попала в реанимацию после сообщений о случившемся. Об этом РИА «Новости» рассказала соседка родителей фигуранта.

«Услышав новость о теракте, сразу потеряла сознание», - заявила женщина.

Стрельба и пожар в концертном зале «Крокус Сити Холл» произошли вечером 22 марта. Вооруженные мужчины ворвались в помещение перед концертом группы «Пикник», открыли огонь по людям и начали разбрасывать зажигательные шашки.

Мирзоев после теракта собирался вернуться в Таджикистан. Родители обвиняемого выразили соболезнования семьям жертв трагедии. Мать Мирзоева подчеркнула, что не может поверить в то, что сын решился на массовое убийство.

Далерджону Мирзоеву 32 года, у него есть жена и четверо детей. Он приехал в Подмосковье из Новосибирска, где работал таксистом.

Убийства Пожары Теракт в «Крокусе»
01 апреля 2024, 11:54
Названа причина взрыва в воронежском кафе
Телеканал «360»
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В окно воронежской чайханы на улице Ленина бросили гранату, что и стало причиной взрыва. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

По его данным, в этом заключается основная версия следователей.

Авторы канала также показали обстановку в кафе после случившегося. Пол усеян осколками, банки с напитками валяются по всему помещению, витрина с готовыми блюдами разбита. На видео также попал мужчина, устраняющий последствия происшествия, выбивающий осколки из двери здания. Посетителей, разумеется, нет.

По словам очевидцев, взрыв произошел около пяти-шести часов утра. Местный житель рассказал «360», что хлопок «раздался совсем рядом» и разбудил его. В здании чайханы выбило стекла. На место прибыла следственно-оперативная группа, его оцепили. О пострадавших не сообщалось. Официальной информации о ЧП по-прежнему не поступало.

Взрывы

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