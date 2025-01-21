Кибермошенника из ЕАО осудят за взлом аккаунтов на портале «Госуслуги»

Подозреваемый действовал двумя способами. Сначала он через социальные сети и мессенджеры получал логины и пароли пользователей.

Когда появилась двухэтапная аутентификация для личных кабинетов, обвиняемый стал покупать в интернет-магазинах сим-карты без привязки к абонентским номерам. Затем через сайт сотового оператора он получал список свободных номеров.

«За вознаграждение через закрытый канал в мессенджере он проверял, привязаны ли эти контактные данные к аккаунтам на „Госуслугах“», - отметили в пресс-службе.

Восстановив доступ к странице портала, он получал персональные данные россиян, а затем оформлял на их имена займы. Он выводил средства удаленно, используя услуги посредников-дропперов и криптовалютный кошелек, а затем конвертировал полученные средства в рубли и переводил их на свои банковские карты.

Ранее россиян предупредили о новом виде мошенничества , связанном с подделкой номеров и сайтов. Злоумышленники также рассылают вредоносные файлы, которые могут выглядеть как рабочие или важные документы. Однако при открытии таких файлов на устройство устанавливается программа, собирающая данные для доступа к банковским приложениям и личную информацию пользователя.