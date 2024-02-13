13 февраля 2024, 22:11

Керамическая плитка упала на пятиклассницу в Нефтекамске

РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости

Керамическая плитка обрушилась на ученицу пятого класса, когда девочка находилась в помещении санузла школы в Нефтекамске. ЧП произошло в конце января, сообщила пресс-служба Следственного комитета России.

Председатель СКР Александр Бастрыкин взял под личный контроль ход проверки по факту травмирования ребенка. Поводом стала информация о некачественном капитальном ремонте, который в 2023 году провела в одной из школ города компания «Билд».

В результате халатности подрядчика в помещении санузла обрушилась керамическая плитка. Травмы получила ученица пятого класса.

В настоящее время следственные органы по Республике Башкортостан проводят процессуальную проверку. Правоохранители установят причины произошедшего и дадут оценку действиям подрядной организации, выполнявшей ремонтные работы.

Похожий случай ранее произошел в Оренбургской области.

Крыша обрушилась в спортзале одной из местных школ. В результате ЧП никто не пострадал.

Школы Россия Следственный комитет России
13 февраля 2024, 22:42
Ребенок умер после похода к стоматологу в Твери
Freepik
Читайте нас в: Google Новости
Трехлетняя девочка умерла после лечения зубов у стоматолога в Твери. Перед смертью врач ввел ребенка в наркоз, сообщила пресс-служба регионального Следственного комитета РФ.

«По окончании лечения малолетняя не вышла из наркоза, после этого ее доставили в больницу, где, не приходя в сознание, скончалась», - указали в сообщении.

Следователи возбудили уголовное дело по факту смерти малолетнего ребенка. В рамках расследования будут установлены обстоятельства произошедшего. Ход дела находится на контроле прокуратуры Пролетарского района.

Похожая история произошла в Новосибирске. Местная жительница умерла после удаления зуба у платного стоматолога. Выяснилось, что у 27-летней пациентки было заражение.

Ранее в одном из роддомов Калининграда умер недоношенный ребенок. Следователи предъявили врачам обвинение в организации убийства.

Убийства Дети Больницы Врачи
13 февраля 2024, 22:33
СК возбудил уголовное дело из-за пожара в Анапе
Telegram
Читайте нас в: Google Новости
Уголовное дело возбудили из-за пожара в многоквартирном жилом доме в Анапе. Об этом сообщило Следственное управление СК России по Краснодарскому краю в своем Telegram-канале.

По данным ведомства, уголовное дело возбудили по статье об оказании услуг, не соответствующих требованиям безопасности. На месте происшествия работают следователи и криминалисты.

«В рамках расследования будут проверены действия контролирующих органов в период эксплуатации жилого дома, в том числе направленные на проверку соблюдения правил пожарной безопасности. Ход расследования уголовного дела находится на контроле руководства регионального следственного управления СКР», - добавили в ведомстве.

Во вторник, 13 февраля, на Объездной улице в Анапе загорелся многоквартирный жилой дом. Площадь пожара составила одну тысячу квадратных метров. Специалисты МЧС спасли из огня 12 жильцов дома. На месте происшествия работали 70 пожарных и 22 единицы техники.

Уголовное дело Пожары Россия Следственный комитет России Краснодарский край
13 февраля 2024, 19:53
Из горящей многоэтажки в Анапе спасли 12 жильцов
Читайте нас в: Google Новости
Специалисты МЧС спасли 12 жильцов из горящей 11-этажки на Объездной улице в Анапе. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

На месте происшествия работают 70 спасателей и 22 единицы техники. Огонь, по последним данным, успел распространиться на площади в одну тысячу квадратных метров.

Возгорание возникло на мансардном этаже здания. По предварительной информации, в результате ЧП никто не пострадал.

Причины пожара пока неизвестны. В обстоятельствах случившегося начала разбираться региональная прокуратура.

По информации надзорного ведомства, многоквартирный дом возводили без проектной и разрешительной документации, а в гражданский оборот ввели на основании решений Анапского городского суда, которые вынесли летом 2011 года.

Пожары МЧС РФ
13 февраля 2024, 19:30
Мужчина умер после глотка минералки с уксусом во Владикавказе
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Скончался житель Владикавказа, который получил ожог пищевода после глотка из бутылки минеральной воды «Джермук». Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава Республики Северная Осетия — Алания Сергей Меняйло.

Скончался житель Владикавказа, который получил ожог пищевода после глотка из бутылки минеральной воды «Джермук». Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава Республики Северная Осетия - Алания Сергей Меняйло.

«К сожалению, мужчина, получивший накануне ожог пищевода жидкостью, которая находилась в бутылке из-под минеральной воды, скончался в больнице», - написал он.

Меняйло отметил, что правоохранительные органы и Роспотребнадзор устанавливают обстоятельства произошедшего. По словам главы республики, для экспертизы изъяли 24 упаковки воды, необходимые оперативные мероприятия продолжаются.

Жителей Северной Осетии призвали не пить минералку «Джермук» до установления всех причин произошедшего ЧП.

Ранее Роспотребнадзор приостановил продажу отдельных партий минеральной воды «Джермук», писали «Известия». На территории России продавали порядка 2,5 миллиона бутылок из этой партии.

Роспотребнадзор Мужчины

Новости по теме