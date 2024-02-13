Керамическая плитка упала на пятиклассницу в Нефтекамске

Читайте нас в:

Трехлетняя девочка умерла после лечения зубов у стоматолога в Твери. Перед смертью врач ввел ребенка в наркоз, сообщила пресс-служба регионального Следственного комитета РФ.

«По окончании лечения малолетняя не вышла из наркоза, после этого ее доставили в больницу, где, не приходя в сознание, скончалась», - указали в сообщении.

Следователи возбудили уголовное дело по факту смерти малолетнего ребенка. В рамках расследования будут установлены обстоятельства произошедшего. Ход дела находится на контроле прокуратуры Пролетарского района.

Похожая история произошла в Новосибирске. Местная жительница умерла после удаления зуба у платного стоматолога. Выяснилось, что у 27-летней пациентки было заражение.

Ранее в одном из роддомов Калининграда умер недоношенный ребенок. Следователи предъявили врачам обвинение в организации убийства.