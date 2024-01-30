30 января 2024, 15:28

Керамическая плитка пробила голову жильцу дома комфорт-класса в Екатеринбурге

РИА «Новости»
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В Екатеринбурге в жилом комплексе комфорт-класса на третий год после заселения начала рушиться облицовка. На жалобы жильцов отреагировали не сразу, и плитка упала на голову мужчины, сообщил сайт E1.RU.

Дом на улице Академика Парина, 39, сдали в 2021 году. Жильцы пожаловались на незавершенную отделку главного холла и качество облицовки на этажах. Летом прошлого года возле одной из квартир осыпался слой штукатурки, в январе 2024-го кусок керамической плитки упал на голову жильца.

Жена пострадавшего 21 января заметила, что плитка на четыре сантиметра отошла от стены, и обратилась в управляющую компанию. Ремонт включили в план и закрыли заявку. Ровно через неделю после жалобы случилось ЧП.

«Плитка упала на голову супруга, когда он заходил домой, на макушке осталась кровоточащая рана. В нашем доме плитка со стен отваливается везде. Жильцы постоянно оформляют заявки - нас отфутболивают», - сказала женщина.

В управляющей компании «Академический» заявили, что отправили информацию о плитке застройщику, так как на дом действовала гарантия. Пока ремонтные работы согласовывали, она рухнула. В компании «РСГ-Академическое» заявили, что устраняли другие недочеты и не успели разобраться с плиткой до обрушения.

На юго-западе Москвы пострадал 50-летний мужчина. Ему на голову упал фрагмент внешней облицовки здания.

Строительство Недвижимость Екатеринбург
30 января 2024, 16:26
Автомобиль министра просвещения России попал в аварию в центре Москвы
РИА «Новости»
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Министр просвещения России Сергей Кравцов попал в ДТП на пересечении Ленинского проспекта и Стасовой улицы в Москве. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

По данным канала, около полудня автомобиль Aurus столкнулся с грузовиком. По предварительной информации, Кравцов не получил серьезных травм. После происшествия его пересадили в другой автомобиль.

Официального подтверждения пока не появилось. Информации о виновниках и причине аварии также не поступало.

Более серьезное ДТП произошло накануне вечером, 29 января, с известным драматургом Александром Гельманом. Вылетев из-за угла, иномарка сбила 90-летнего сценариста недалеко от Театра имени Пушкина. В результате мужчина получил переломы обеих ног. Ему наложили гипс. Лечение займет несколько месяцев.

О своем состоянии после пережитой аварии драматург рассказал «360».

ДТП Правительство РФ Москва
30 января 2024, 15:50
Уголовное дело возбудили после ДТП с пятью погибшими в Соль-Илецком округе
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В аварии на трассе в Соль-Илецком городском округе Оренбургской области погибли пять человек, в том числе трое детей. Следственный комитет России возбудил уголовное дело и показал в своем Telegram-канале место ДТП.

Уголовное дело возбудили по части пятой статьи 264 УК России «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц». Следователи осмотрели место ДТП и допросили свидетелей.

Авария произошла 30 января на трассе Казань - Оренбург - Акбулак в сторону Оренбурга. По версии следствия, легковой автомобиль выехал на встречную полосу, столкнулся с другим автомобилем, а он - с машиной дорожной службы. Пять человек погибли на месте, в том числе дети трех и девяти лет.

В поселке Рощино Челябинской области машина помяла четыре авто на парковке. Владелец забыл поставить ее на ручной тормоз и включил автозапуск.

Уголовное дело ДТП
30 января 2024, 15:05
Задержание подозреваемых в поджоге релейного шкафа в Подмосковье попало на видео
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Полицейские задержали в Долгопрудном двух несовершеннолетних, которых подозревают в диверсии на железнодорожном перегоне между станции Марк и Новодачная, где подожгли релейный шкаф. Об этом сообщили в пресс-службе МВД России по региону.

По предварительной информации, для поджога злоумышленники использовали бутылку с горюче-смазочным материалом. Правоохранители возбудили уголовное дело по факту порчи имущества.

В результате оперативных мероприятий полицейские задержали в Долгопрудном двух 17-летних подростков. На допросе несовершеннолетние признались, что решились на поджог за денежное вознаграждение, которое им предложил неизвестный в одном из мессенджеров.

Учитывая это обстоятельство, следственные органы переквалифицировали уголовное дело по статье о диверсии (281 УК РФ). На время расследования подростков отправили под стражу.

Ранее в Ярославской области задержали двух подростков , которые готовили теракт в здании военного суда.

Поджоги Полиция Долгопрудный
30 января 2024, 14:26
Появилось видео погони со стрельбой за подростком на «Жигулях» в Ленобласти
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Экипаж ДПС в результате погони со стрельбой задержал в Ленинградской области 14-летнего водителя, управлявшего «Жигули», сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

В ведомстве уточнили, что автомобиль ВАЗ-2107 с тонировкой на лобовом стекле заметили на улице Карла Маркса в Тихвине. Инспекторы потребовали, что водитель остановился, но тот проехал мимо и попытался скрыться.

Сотрудники ДПС последовали за нарушителем, который доехал до Пикалева, а затем развернулся и направился в сторону Тихвина. Во время погони водителя неоднократно просили остановиться. Однако тот, совершая опасные маневры на дороге, игнорировал правоохранителей.

В итоге экипаж ДПС сделал предупредительный выстрел. На 439-м километре автодороги Вологда - Новая Ладога водитель не справился с управлением и въехал в снежный сугроб на обочине.

Правоохранители задержали нарушителя. Им оказался ученик восьмого класса одной из школ Тихвина. В салоне также находилась 15-летняя девочка и 14-летний мальчик. Никто из подростков не пострадал.

Всех школьников доставили в отдел полиции, куда пригласили их законным представителей. Полицейские выяснили, что несовершеннолетний втайне от мамы взял ключи от «Жигулей» и поехал покататься с друзьями.

В отношении водителя-нарушителя составили административный протокол. Родителей всех подростков привлекли к административной ответственности по статье о неисполнении родительских обязанностей во воспитанию несовершеннолетних.

Ранее в Салехарде полицейские устроили погоню за водителем, который управлял автомобилем в нетрезвом состоянии.

Стрельба Ленинградская область Водители Полиция

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