Кега с пивом взорвалась и убила мужчину в Ростовской области

По информации канала, бадью с пивом Сергей М. нашел в своем гараже. Он решил вынести ее на улицу, но поскользнулся и упал. От удара кега взорвалась, причем один из осколков попал мужчине в плечевую артерию. Сергей смог самостоятельно вызвать скорую помощь, но к приезду врачей он уже скончался от кровопотери.

Ранее преподаватель кафедры фундаментальных медицинских дисциплин медицинского факультета Государственного университета просвещения, врач Александр Умнов сообщил, что более семи литров пива в неделю - опасная для жизни доза. Таким образом медик прокомментировал новость о том, что житель Санкт-Петербурга впал в кому после употребления пива.