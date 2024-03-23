«Каждый пожар отличается от других». Как тушат здание Crocus City Hall

«Каждый пожар, любая чрезвычайная ситуация отличаются друг от друга, поэтому никакой конкретной инструкции не существует. Есть общие правила, и на месте <…> люди ориентируются», - подчеркнул он.

Кавунов добавил, что заранее никто не рассчитывает, сколько человек должно быть на том или ином пожаре. Все определяют по логистике его тушения в соответствии с существующими рангами возгорания.

«Есть ранги пожара - второй, третий, четвертый, пятый, где уже заранее спланировано количество личного состава и техники, которые должны работать на таком уровне», - добавил специалист.

В зависимости от того, как развивается обстановка, принимают решение о наращивании конкретной техники или о привлечении дополнительных сил и средств и других организаций.

«Но конкретных нормативных документов, сколько должно быть конкретно на каком-то пожаре, нет», - заключил Кавунов.

После стрельбы в Crocus City Hall вечером 22 марта в здании концертного зала началось возгорание. Террористы, по данным СК, воспользовались легковоспламеняющейся жидкостью , чтобы устроить поджог.

Погибли, по последней информации, 115 человек. Утром субботы спасатели нашли новые тела при разборе завалов. Работы на месте ЧП ведут круглосуточно и не остановят минимум несколько дней.