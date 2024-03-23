«Каждый пожар отличается от других». Как тушат здание Crocus City Hall
На месте теракта в Crocus City Hall еще несколько суток продолжат работать спасатели. Больше всего в результате пожара пострадал концертный зал — он полностью выгорел. Бывший замначальника управления пожарно-спасательных сил ГУ МЧС России по Москве Сергей Кавунов в беседе с «360» пояснил, как действуют специалисты в подобных ситуациях.
«Каждый пожар, любая чрезвычайная ситуация отличаются друг от друга, поэтому никакой конкретной инструкции не существует. Есть общие правила, и на месте <…> люди ориентируются», - подчеркнул он.
Кавунов добавил, что заранее никто не рассчитывает, сколько человек должно быть на том или ином пожаре. Все определяют по логистике его тушения в соответствии с существующими рангами возгорания.
«Есть ранги пожара - второй, третий, четвертый, пятый, где уже заранее спланировано количество личного состава и техники, которые должны работать на таком уровне», - добавил специалист.
В зависимости от того, как развивается обстановка, принимают решение о наращивании конкретной техники или о привлечении дополнительных сил и средств и других организаций.
«Но конкретных нормативных документов, сколько должно быть конкретно на каком-то пожаре, нет», - заключил Кавунов.
После стрельбы в Crocus City Hall вечером 22 марта в здании концертного зала началось возгорание. Террористы, по данным СК, воспользовались легковоспламеняющейся жидкостью , чтобы устроить поджог.
Погибли, по последней информации, 115 человек. Утром субботы спасатели нашли новые тела при разборе завалов. Работы на месте ЧП ведут круглосуточно и не остановят минимум несколько дней.