Кавказская диаспора связалась с семьями погибших в ДТП в Белгороде фельдшеров

По словам мужа жертвы аварии Ольги Любимовой Дмитрия, с ним вышли на связь соотечественники предполагаемого виновника дорожно-транспортного происшествия Рамазана Гаджимурадова. Они хотели принести извинения.

«До похорон была информация, что с нами хочет связаться кавказская община. Они хотели принести извинения, на что я им ответил через посредника, что сейчас сосредоточен на похоронах супруги», - сказал мужчина.

Он добавил, что родственники Гаджимурадова не извинились и не предложили помощи. Его слова подтвердил супруг другой погибшей Марины Паровышник Александр.

«Они даже на связь с нами не выходили», - заявил он.

При этом сестра Гаджимурадова в беседе с Regnum сказала, что их семья окажет всю необходимую помощь потерпевшим, оплатит расходы и сделает все, что от них зависит.

Авария произошла в ночь на 7 февраля в Белгороде на пересечении проспекта Славы и улицы Попова. Автомобиль BMW X7 на высокой скорости проехал перекресток на красный свет и влетел в карету скорой помощи. Находившиеся внутри нее фельдшеры погибли.

Ранее стало известно о крупном ДТП с маршруткой в Дагестане. Одна из пассажирок погибла, еще 15 человек пострадали.