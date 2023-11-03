Катушки с кабелем на пять миллионов рублей украли со стройки в Москве

По данным ведомства, водитель погрузчика и арматурщик, которые работали на стройке, расположенной на улице Вильгельма Пика, вывезли катушки с силовым кабелем. Ущерб, причиненный предприятию, превысил пять миллионов рублей.

Момент кражи попал на камеры видеонаблюдения. Полицейские быстро задержали подозреваемых. Против них возбудили уголовное дело по статье о краже и отправили в изолятор.

Ранее удалось установить личность одного из злоумышленников , подозреваемых в нападении на ювелирный магазин в 2015 году. Оказалось, что мужчина уже отбывает наказание за совершение тяжкого преступления.