Катушки с кабелем на пять миллионов рублей украли со стройки в Москве
Со строительной площадки на севере Москвы украли катушки с силовым кабелем. Полицейские уже установили личность подозреваемых и задержали их, сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.
По данным ведомства, водитель погрузчика и арматурщик, которые работали на стройке, расположенной на улице Вильгельма Пика, вывезли катушки с силовым кабелем. Ущерб, причиненный предприятию, превысил пять миллионов рублей.
Момент кражи попал на камеры видеонаблюдения. Полицейские быстро задержали подозреваемых. Против них возбудили уголовное дело по статье о краже и отправили в изолятор.
Ранее удалось установить личность одного из злоумышленников , подозреваемых в нападении на ювелирный магазин в 2015 году. Оказалось, что мужчина уже отбывает наказание за совершение тяжкого преступления.