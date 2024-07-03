Катер с пассажирами взорвался в порту Сочи

«В результате происшествия пострадавших и разлива нефтепродуктов нет», - отметили в ведомстве.

Сотрудники прокуратуры организовали проверку по факту исполнения требований законодательства о безопасности эксплуатации водного транспорта.

По данным Telegram-канала «Новости Сочи 24», во время взрыва на борту катера находились два человека. Одного из них взрывной волной отбросило в сторону.

Предварительной причиной ЧП стало скопление паров бензина. Мощность взрывной волны была такой, что по всему корпусу судна появились трещины и вылетели стекла.

Похожий случай произошел ранее в Нижнем Тагиле.

Катер взорвался на озере при попытке завести мотор. На борту находились отец и его 14-летний сын. Подростка госпитализировали с ожогами.