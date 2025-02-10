10 февраля 2025, 13:06

Каскадер Уваров попал в реанимацию после трюка на озере в Ленинградской области

РИА «Новости»
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Каскадер Александр Уваров оказался в реанимации из-за неудачного трюка на озере в Ленинградской области. Об этом сообщил РЕН ТВ.

«Каскадер пострадал при выполнении трюка на судне на воздушной подушке на озере», - заявил источник.

ЧП произошло на съемках в поселке Токсово. Мужчина получил черепно-мозговую травму и разные ушибы. Врачи оценили его состояние как тяжелое.

По данным журналистов, на озере Хепоярви в Токсово снимают фильм «Ангелы Ладоги» о подвиге буеристов в годы Великой Отечественной войны и блокады Ленинграда.

Уваров считается очень востребованным каскадером в России. Он участвовал в съемках более 150 проектов. Также мужчина зарекомендовал себя в качестве актера. Он снимался в «Чижик-Пыжик возвращается», «Чужой район-2», «Одиночка» и других фильмах и сериалах.

Ранее стало известно о смерти актера , каскадера и продюсера Арсена Петросяна. Ему было 45 лет. На момент смерти артист находился в Москве.

Ленинградская область Врачи Россия Москва Артисты
10 февраля 2025, 07:25
Иностранец в Москве застрял в мусоропроводе и стал кричать не на русском
РИА «Новости»
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В доме на западе Москвы мужчина застрял в мусоропроводе. Об этом сообщил источник 360.ru.

По его данным, мужчина иностранец. Он находится между техническим и первым этажами. Кричит что-то не на русском языке. Когда кто-то выбрасывает мусор сверху, то кричит громче. На место происшествия уже прибыли спасатели.

«Не понятно. Застрял или на него что-то упало в мусоропроводе», - рассказал очевидец.

Похожая ситуация случилась на юге столицы в 2022 году. Москвичка застряла в мусоропроводе многоэтажки. Соседи решили самостоятельно вызволить ее из ловушки. Только спустя несколько безуспешных попыток им удалось вытащить женщину из трубы.

Спасатели Женщины Мужчины Запад Мусор Москва
10 февраля 2025, 06:50
Один ребенок и четверо взрослых пострадали при пожаре в Москве
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Пожар случился в восьмиэтажном доме на юго-западе Москвы, пять человек пострадали, среди них один ребенок. Об этом сообщил источник 360.ru.

По его данным, происшествие случилось в Гагаринском районе, на улице Вавилова. Загорелась двухкомнатная квартира на втором этаже. Огонь распространился на площади 20 квадратных метров.

Специалисты спасли девять человек, пятеро из них пострадали - в том числе один ребенок. Четверых пострадавших отправили в больницу, а несовершеннолетний отказался от госпитализации.

Ранее пожар случился на северо-востоке Москвы. Огонь разгорелся в двухэтажном жилом доме. Внутри находились газовые баллоны, прибывшие на место специалисты вытащили их. Также к горящему дому приехал владелец здания. По его словам, внутри никого не было.

Пожары Дети Москва
10 февраля 2025, 05:49
При столкновении автобуса и лесовоза в Приморье пострадали 14 человек
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В Приморье маршрутный автобус столкнулся с лесовозом. Об этом в Telegram-канале сообщила пресс-служба краевого УМВД России.

В результате столкновения, по предварительным данным, пострадали 14 человек, включая водителя автобуса.

В районе аварии по обеим полосам временно ограничили движение. Сотрудники Госавтоинспекции работают на месте происшествия.

Как сообщили в прокуратуре , по предварительным данным, у груженого лесовоза на повороте занесло прицеп, который столкнулся с пассажирским автобусом, следовавшим по маршруту «Чугуевка-Заветное».

Правоохранительное ведомство организовало проверку соблюдения требований закона при перевозке грузов и содержанию дорожного полотна.

Ранее в Краснодарском крае автобус врезался в стоящий большегруз. В результате наезда погиб водитель фуры.

ДТП Приморье Россия Автобусы Водители Краснодарский край
09 февраля 2025, 22:11
Похожее на СВУ устройство нашли в подъезде одного из домов Москвы после взрыва
РИА «Новости»
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В Москве жители одного из домов по улице Корнейчука в Северо-восточном административном округе услышали взрыв в подъезде, после чего обнаружили странную бутылку. Об этом сообщил источник 360.ru.

По данным источника, жители подъезда после взрыва обнаружили в подъезде бутылку с фольгой. Конструкция по внешнему виду напоминает самодельное взрывное устройство. Как сообщили очевидцы, из бутылки вытекла неизвестная жидкость, которая при соприкосновении с фольгой начинает дымиться. Кроме этого, рядом с конструкцией из бутылки рассыпан белый порошок.

Жители подъезда вызвали наряд полиции, для того, чтобы проверить камеры видеонаблюдения и выяснить, что произошло и кто оставил бутылку с жидкостью на лестничной площадке.

Ранее неизвестный позвонил на телефон службы доверия и сообщил, что заложил бомбу в торговом центре «Европейский» возле Киевского вокзала на западе Москвы.

Взрывы Запад Полиция Москва

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