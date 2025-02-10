Каскадер Уваров попал в реанимацию после трюка на озере в Ленинградской области

«Каскадер пострадал при выполнении трюка на судне на воздушной подушке на озере», - заявил источник.

ЧП произошло на съемках в поселке Токсово. Мужчина получил черепно-мозговую травму и разные ушибы. Врачи оценили его состояние как тяжелое.

По данным журналистов, на озере Хепоярви в Токсово снимают фильм «Ангелы Ладоги» о подвиге буеристов в годы Великой Отечественной войны и блокады Ленинграда.

Уваров считается очень востребованным каскадером в России. Он участвовал в съемках более 150 проектов. Также мужчина зарекомендовал себя в качестве актера. Он снимался в «Чижик-Пыжик возвращается», «Чужой район-2», «Одиночка» и других фильмах и сериалах.

Ранее стало известно о смерти актера , каскадера и продюсера Арсена Петросяна. Ему было 45 лет. На момент смерти артист находился в Москве.