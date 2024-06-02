«Картина жуткая». Появилось видео пожара на лодочной станции в Тверской области

Сотрудники МВД разыскали женщину, которая оставила малолетнюю дочь в автомобиле такси. Об этом сообщила пресс-служба полиции Приморья.

Жительница Находки заказала такси и во время поездки попросила водителя остановиться рядом с лесом. Она оставила свою дочь в машине и сказала, что скоро вернется. Через некоторое время водитель позвонил в полицию.

Правоохранители нашли жительницу Находки в лесном массиве и доставили ее в участок. Младенца поместили в дом малютки.

Ранее похожий случай произошел в Краснодаре - безработная 36-летняя жительница Сургута оставила свою трехлетнюю дочь в магазине. Полиция задержала женщину в поезде Кисловодск - Санкт-Петербург.