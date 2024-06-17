17 июня 2024, 13:44

Картельные сговоры поставщиков медизделий на 1 млрд рублей выявили в России

РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости

Группа поставщиков медицинских изделий и расходных материалов для больниц, где проходят реабилитацию бойцы специальной военной операции, вступила в сговор для поддержания цен в ходе тендеров. Об этом сообщила пресс-служба Федеральной антимонопольной службы России.

В ведомстве пояснили, что общая максимальная сумма контрактов составила 1,1 миллиарда рублей.

По итогам проверки ФАС возбудила два дела о нарушении антимонопольного законодательства в отношении семи компаний и одного хозяйственного субъекта.

Фигурантов заподозрили в сговоре для поддержания цен при поставках медицинских изделий для больниц Москвы и Московской области, а также столичного госпиталя ветеранов войн № 2. Если нарушения подтвердятся, то всем участникам грозят штрафы в размере оборотной выручки.

В конце апреля Федеральная антимонопольная служба потребовала от авиакомпаний «Аэрофлот», «Победа», «Уральские авиалинии», NordWind, Smartavia, UTair объяснить рост цен на билеты по ряду маршрутов. В ведомстве пояснили, что изучили изменения стоимости полетов и посчитали их необоснованными и нарушающими принцип ценообразования.

Штрафы Больницы ФАС России Военные Россия Москва
17 июня 2024, 13:12
Названо число госпитализированных с ботулизмом москвичей
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
В больницах в тяжелом состоянии после отравления продуктами с ботулизмом остались 55 человек, из которых 30 находятся в реанимации. Об этом заявила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Управлением Роспотребнадзора по городу Москве совместно с департаментом здравоохранения определены основные продукты, которые могли послужить источником пищевого отравления, ведется эпидемиологическое расследование», - привело слова Раковой РИА «Новости».

Она добавила, что всего за медицинской помощью обратились 121 человек.

Ракова подчеркнула, что распространение некачественных продуктов приостановили. По факту массового отравления потребителей начали эпидемиологическое расследование.

Московские следователи завели уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, после масштабного отравления жителей города. По данным следствия, все обратившиеся в больницы заказывали продукты через службы доставки.

В компаниях, оказывающих услуги, провели обыски. По данным столичного управления Роспотребнадзора, источникам ботулизма стали два салата , которые производили две компании, чью деятельность приостановили.

Занимавшийся доставкой сервис «Кухня на районе» объявил, что временно прекратит работу для проверки всех продуктов , которые есть в наличии.

Еда Больницы Продукты Анастасия Ракова Москва
17 июня 2024, 12:49
Офис ГБУ «Жилищник» загорелся в Москве
Читайте нас в: Google Новости
На юге Москвы днем 17 июня произошел пожар в здании государственного бюджетного учреждения «Жилищник». В Москворечье-Сабурово выехали пожарно-спасательные подразделения, сообщил источник 360.ru.

Вызов в экстренные службы поступил в 12:14. Задымление произошло в кабинете на втором этаже трехэтажного административного здания на Каширском шоссе, 51, корпус 4. Сотрудники оперативно эвакуировались.

В небо поднялся густой белый дым, из окна пошел открытый огонь. По информации источника 360.ru, со второго этажа спасли одного человека. К месту возгорания выехали сотрудники ГИБДД, чтобы заняться регулировкой движения.

В Челябинске горел цех по производству троллейбусов. Огонь распространился на площади 350 квадратных метров. Из здания вышли 25 человек, никто не пострадал. МЧС показало кадры с места пожара.

Пожары ЖКХ Москва
17 июня 2024, 08:16
Тело пилота гидроплана «Орион-11» достали из озера в Мурманской области
Telegram
Читайте нас в: Google Новости
Тело пилота разбившегося гидроплана извлекли из озера Имандра в Мурманской области. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

Поисками пилота занимались 19 специалистов, задействовав восемь единиц техники.

По данным ведомства, одномоторный гидроплан потерпел крушение при взлете в районе населенного пункта Тик-Губа. «Орион-11» находится на глубине четыре-пять метров, уточнили в МЧС.

Также в пресс-службе обратили внимание, что гидроплан производил несанкционированный вылет с нарушениями правил полета и подготовки к ним.

По факту случившегося уже возбудили дело. Обстоятельства произошедшего устанавливают следователи, заявили ранее в Западном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК РФ.

Авиация МЧС РФ Мурманская область
17 июня 2024, 01:42
Один из «крестных отцов» ОПС «Уралмаш» скончался в Екатеринбурге
Freepik
Читайте нас в: Google Новости
В Екатеринбурге скончался Игорь Маевский, стоявший у истоков ОПС «Уралмаш». Об этом сообщило издание E1.ru со ссылкой на осведомленный источник.

«Ушел скоропостижно, из-за состояния здоровья», - рассказал собеседник издания.

Известно, что «крестными отцами - основателями» ОПС «Уралмаш» были братья Цыгановы. В разные годы к ним присоединилясь знакомые, друзья, одноклассники, среди которых был Игорь Маевский.

В начале июня к пожизненному заключению приговорили Олега Медведева , известного в криминальном мире как Шишкан. Его осудили за убийство директора племзавода Татьяны Сидоровой и членов ее семьи.

Убийства Екатеринбург

Новости по теме