Картельные сговоры поставщиков медизделий на 1 млрд рублей выявили в России

В ведомстве пояснили, что общая максимальная сумма контрактов составила 1,1 миллиарда рублей.

По итогам проверки ФАС возбудила два дела о нарушении антимонопольного законодательства в отношении семи компаний и одного хозяйственного субъекта.

Фигурантов заподозрили в сговоре для поддержания цен при поставках медицинских изделий для больниц Москвы и Московской области, а также столичного госпиталя ветеранов войн № 2. Если нарушения подтвердятся, то всем участникам грозят штрафы в размере оборотной выручки.

В конце апреля Федеральная антимонопольная служба потребовала от авиакомпаний «Аэрофлот», «Победа», «Уральские авиалинии», NordWind, Smartavia, UTair объяснить рост цен на билеты по ряду маршрутов. В ведомстве пояснили, что изучили изменения стоимости полетов и посчитали их необоснованными и нарушающими принцип ценообразования.