Каршеринговый авто перевернулся в ДТП с такси в Москве

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Судя по фото с места, в ДТП попали такси и каршеринговый автомобиль. От удара последний завалился на бок.

Из-за аварии на трассе разлилось топливо. На месте происшествия работают специалисты. Обошлось без пострадавших. Причины столкновения выясняются.

Ранее ДТП с участием такси произошло на Северо-Восточной хорде в Москве. В аварии пострадали три человека.