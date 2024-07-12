Каршеринговый авто перевернулся в ДТП с такси в Москве
Две легковушки столкнулись на Алтуфьевском шоссе в Москве. Подробности аварии сообщил источник 360.ru.
Судя по фото с места, в ДТП попали такси и каршеринговый автомобиль. От удара последний завалился на бок.
Из-за аварии на трассе разлилось топливо. На месте происшествия работают специалисты. Обошлось без пострадавших. Причины столкновения выясняются.
Ранее ДТП с участием такси произошло на Северо-Восточной хорде в Москве. В аварии пострадали три человека.