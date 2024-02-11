Карантин ввели на Сахалине из-за птичьего гриппа на птицефабрике

Ограничительные мероприятия установили с 10 февраля на срок до истечения 21 дня после убоя последней птицы. Эпизоотическим очагом назвали территорию птицефабрики, угрожаемой зоной - прилегающую к ней территорию радиусом пять километров в границах Южно-Сахалинска и села Троицкое Анивского округа. Указ подписал глава региона Валерий Лимаренко.

Подразумевается также изъятие зараженных птиц и полученной от них продукции в эпизоотическом очаге и изъятие птиц в угрожаемой зоне - появились соответствующие постановления облправительства.

Птицефабрика обеспечивает основные поставки яиц и мяса птицы по всей Сахалинской области. Она еще 7 февраля приостановила продажи из-за подозрения на птичий грипп на предприятии. Там несколько дней наблюдается падеж птиц, при этом молодняк не пострадал. Въезд и выезд на территорию фабрики запретили.

Ранее сообщалось, что в январе в Московской области не выявили ни одного случая птичьего гриппа.

В Южно-Сахалинске и на части территории соседнего Анивского городского округа ввели карантин по птичьему гриппу, который начали на крупной птицефабрике «Островная».

Документ разместили на портале нормативно-правовых актов губернатора и правительства Сахалинской области.