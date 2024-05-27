Карантин из-за мальтийской лихорадки ввели в российском городе

«В очаге запрещается проходить посторонним лицам, за редким исключением - ввозить и вывозить животных, заготавливать корма и так далее», - говорится в сообщении.

Кроме того, местные власти запретили на время действия карантина проводить ярмарки и выставки животных. Бруцеллез обнаружили в личном подсобном хозяйстве на улице Воздушного флота.

Это заболевание еще называют мальтийской, кипрской или гибралтарской лихорадкой, а также болезнью Банга. Ее вызывает бактерия Brucella, причем из семи ее видом для человека опасны четыре. Болезнь переносят козы, овцы, коровы, быки, собаки, свиньи и олени.

Человек может заболеть, если съест плохо прожаренное мясо, выпьет непастеризованное молоко или даже погладит зараженное животное. Болезнь легко вылечить на ранней стадии, но если ее запустить, то может начаться процесс разрушения внутренних органов.

Инкубационный период составляет от одной недели до двух месяцев, причем отсутствуют специфические симптомы. Основные жалобы больных - боль в суставах, чаще в ногах, высокая температура тела, повышенная потливость и резкий упадок сил.

Ранее в Нижегородской области обнаружили три партии томатов, зараженных вирусом коричневой морщинистости плодов.