Капитана разбившегося на Чукотке Ан-2 успешно прооперировали
Капитана самолета Ан-2, потерпевшего крушение на Чукотке, успешно прооперировали, сообщил в Telegram-канале губернатор Чукотского автономного округа Владислав Кузнецов. По оценке врачей, состояние пациента стабильно, его жизни ничто не угрожает.
Вместе с тем мужчине предстоит длительный период реабилитации и восстановления, уточнил Кузнецов.
Второй пилот, по его словам, также находится под наблюдением врачей окружной больницы. Он в удовлетворительном состоянии. Третий пострадавший в результате ЧП получил ушибы мягких тканей и от эвакуации в больницу отказался, добавил губернатор.
ЧП с Ан-2 произошло 10 ноября. Самолет вылетел в 10:40 по маршруту Певек - прииск Полярный, но позже не вышел на связь. Оказалось, что воздушное судно потерпело крушение. Около полуночи всех пострадавших обнаружили и доставили в артели.
Капитана и второго пилота госпитализировали 11 ноября.
Кузнецов подчеркнул, что благодаря слаженным действиям медиков и участников поисковой группы удалось избежать трагедии.
Причины аварии установят контролирующие органы, заключил он.