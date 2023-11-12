Капитана разбившегося на Чукотке Ан-2 успешно прооперировали

Вместе с тем мужчине предстоит длительный период реабилитации и восстановления, уточнил Кузнецов.

Второй пилот, по его словам, также находится под наблюдением врачей окружной больницы. Он в удовлетворительном состоянии. Третий пострадавший в результате ЧП получил ушибы мягких тканей и от эвакуации в больницу отказался, добавил губернатор.

ЧП с Ан-2 произошло 10 ноября. Самолет вылетел в 10:40 по маршруту Певек - прииск Полярный, но позже не вышел на связь. Оказалось, что воздушное судно потерпело крушение. Около полуночи всех пострадавших обнаружили и доставили в артели.

Капитана и второго пилота госпитализировали 11 ноября.

Кузнецов подчеркнул, что благодаря слаженным действиям медиков и участников поисковой группы удалось избежать трагедии.

Причины аварии установят контролирующие органы, заключил он.