Капитан объяснил, почему лодку с туристами в Охотском море не замечали два месяца

«Сейчас - снижение рыболовной активности в Охотском море. Если бы было большое количество флота, лодку бы увидели, быстро бы нашли. <…> А сейчас Охотское море с промысловой точки зрения подопустело», - сказал Зорченко.

По словам капитана, флот там появится в декабре–январе и до апреля «там будет столпотворение судов».

Зорченко также объяснил, почему лодку отнесло так далеко. Это произошло из-за совокупности течений и господствующих ветров. Ошибкой туристов стало то, что они перед выходом в море не сообщили об этом спасателям, а также не взяли передатчик, чтобы подать сигнал бедствия.

Ранее стало известно, что в отношении выжившего в Охотском море Михаила Пичугина могут возбудить уголовное дело, если выяснится, что на лодке не было необходимого снаряжения. Ему может грозить до семи лет лишения свободы.