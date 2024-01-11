11 января 2024, 12:09

Канал нелегальной миграции с участием полицейских прикрыли в Петербурге

Читайте нас в: Google Новости

Сотрудники управления собственной безопасности перекрыли крупный канал нелегальной миграции в Петербурге и Ленобласти. В пресс-службе ГУ МВД России по региону сообщили, что поддельные документы получили более трех тысяч нелегалов.

Как написал «Петербургский дневник» , незаконной деятельностью занималась группа, в которую, по предварительным данным, входили двое участковых. Злоумышленники за деньги выдавали иностранцам липовые документы о том, что те якобы законно находятся на территории России.

«На иностранного гражданина оформлялись несуществующие протоколы об административных правонарушениях, что позволяло избегать правонарушителям депортации», - передали в главке.

По местам жительства и работы подозреваемых проводят обыски. Собранные материалы передают в следственные органы для возбуждения уголовного дела.

Ранее в центре Петербурга в новогоднюю ночь задержали около трех тысяч иностранцев. Выяснилось, что 600 человек находились на территории России незаконно. Около 40 задержанных выдворят из России. В МВД РФ предупредили , что с 7 января 2024 года иностранцы и лица без гражданства при получении патента или при трудоустройстве должны будут сообщать об этом ведомству в течение двух месяцев.

Санкт-Петербург Уголовное дело МВД РФ Россия Работа
11 января 2024, 13:17
Смерть бывшего топ-менеджера ЮКОСа признали самоубийством
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
В Великобритании признали самоубийством смерть первого вице-президента ООО «ЮКОС-Москва» Михаила Трушина. Об этом сообщило издание The Independent.

Бывший топ-менеджер скончался в июле 2022 года в своем особняке в Суррее. Следователи обнаружили на теле погибшего следы, свидетельствующие о суициде. В пользу этой версии говорит записка, которую Трушин отправил своим близким в ту ночь, когда его обнаружили мертвым.

Трушин сообщал, что его обманули, в результате чего он стал банкротом. Девушка экс-топ-менеджера рассказала о заморозке его счетов в Швейцарии после начала спецоперации на Украине. В Британии Трушин получил политическое убежище.

В 2005 году российский суд заочно приговорил бывшего топ-менеджера ЮКОСа к 11 годам строгого режима и штрафу в миллион рублей за отмывание денег. В 2003 году по обвинениям в хищениях и неуплате налогов арестовали главу ЮКОСа Михаила Ходорковского*. Недавно его переобъяили в розыск после того, как он попал под уголовное дело.

* Признан иноагентом в России.

Великобритания
11 января 2024, 13:10
Здание загорелось в Новой Москве
Freepik
Читайте нас в: Google Новости
В поселении Сосенское в Новой Москве на улице Адмирала Корнилова 11 января произошел пожар в здании. Пламя распространилось на площади в 200 квадратных метров, сообщил источник «360».

«Адмирала Корнилова в районе дома № 63. Пожарно-спасательное подразделение на месте работают», - уточнили в пресс-службе МЧС.

В ведомстве добавили, что дальнейшая информация уточняется.

По данным собеседника «360», рядом расположена автозаправка. О пострадавших информации не поступало. Все причины и обстоятельства возникновения пожара установят эксперты.

В Москве также потушили крупный пожар в административно-производственном здании на шоссе Энтузиастов. Площадь возгорания достигла двух тысяч квадратных метров. Источник «360» сообщил, что обрушилась кровля. Возгорание на шоссе Энтузиастов, 25 началось ночью, экстренные службы вызвали в 02:09.

Пожары ТиНАО Москва
11 января 2024, 11:48
Жена спасла супруга из подвала московского стриптиз-клуба
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
В подвале московского стриптиз-клуба «Распутин» случайно заперли одного из посетителей. Он просидел в неотапливаемом помещении целую ночь, пока его не вызволила жена. Об инциденте сообщил Telegram-канал Mash.

Пленник посетил клуб на Зубовском бульваре, чтобы отпраздновать день рождения. Веселье кончилось тем, что он оказался заперт в подвале заведения.

Утром его обнаружил персонал. Мужчина попросил позвонить его жене, которая вызвала спасателей. Однако им не разрешила пройти в клуб охрана. Чтобы освободить мужчину, понадобилось вмешательство полиции.

Для посетителя инцидент обошелся без серьезных последствий - он лишь немного замерз за ночь.

Накануне стало известно о том, что суд в Москве приостановил работу ночного клуба «Мутабор» , в котором прошла скандальная «голая вечеринка» Ивлеевой, на три месяца.

Отдых Москва
11 января 2024, 10:47
«Ломятся в дверь». Лидер движения «Левый фронт» сообщил, что к нему пришли с обыском
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Координатор общественного движения «Левый фронт» Сергей Удальцов заявил, что к нему пришли с обыском. Сообщение появилось в его Telegram-канале.

«Ломятся в дверь, говорят что из полиции. Пришли с обыском», - написал Удальцов.

Других подробностей нет, больше сообщений не было.

В декабре лидера «Левого фронта» задержали во время акции на Красной площади. Политик вместе с активистами устроил акцию памяти к годовщине со дня рождения Иосифа Сталина. Поводом для задержания стало то, что Удальцов развернул на площади красный флаг. В отделе полиции составили протокол по статье КоАП России об участии в несанкционированном массовом мероприятии. Ему назначили 40 часов обязательных работ. Заседание прошло в Тверском райсуде Москвы. Политику мог также грозить штраф в размере до 20 тысяч рублей.

В 2022 году Сергея Удальцова задерживали за проведение опроса прохожих в Москве о российской спецоперации.

Полиция

Новости по теме