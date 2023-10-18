Камера засняла, как мужчина толкнул мальчика с аутизмом в лифте в Новороссийске

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На записи видно, что ребенок зашел в лифт вместе с дедушкой и неизвестным. Мальчик непроизвольно двигал руками и ходил по кабине, но оступился и случайно задел попутчика. Тот с силой оттолкнул ребенка. Школьник очень испугался и спрятался за дедушку, крепко обняв его.

В социальной сети мать пострадавшего рассказала, что ее сын - аутист. Из-за произошедшего у мальчика была сильная истерика, потому что он не привык к проявлению грубости, тем более от незнакомых людей.

«Не исключена возможность, что теперь ребенок будет бояться чужих дяденек, ожидая очередной грубости», - написала она.

Новороссийские следователи начали проверку. Сейчас специалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего.

«Ход процессуальной проверки поставлен на контроль в региональном следственном управлении СКР», - указали в пресс-службе ведомства.

Ранее двух воспитательниц частного детсада в Новосибирске обвинили в преступлениях против детей по нескольким уголовным статьям. По данным следствия, женщины систематически били воспитанников, а также совершали иные насильственные действия. От рук злоумышленниц, по информации СК, пострадали более 10 несовершеннолетних.