Камчатский министр спас попавших в зону турбулентности людей
Министр здравоохранения Камчатского края Александр Гашков оказал помощь пассажирам самолета, следовавшего рейсом в Москву из Петропавловска-Камчатского. Об этом сообщило информационное агентство «Камчатка сегодня».
На появившихся в Сети кадрах видно, что самолет попал в зону турбулентности, по салону пошла вибрация. Министр и стюардессы попросили всех пассажиров прижаться к полу.
«Всем сесть на пол! Сядьте все на пол и держитесь!» - командовал Гашков.
По данным источника, незадолго до происшествия одна из пассажирок отстегнула ремень безопасности. Когда борт начало трясти, она упала со своего места и ушибла голову, а министр помог ей обработать рану.
У другой пассажирки начались панические атаки, Гашков привел ее в чувство и успокоил. По данным kp.ru , все пассажиры рейса на данный момент находятся в безопасности.