Камчатский министр спас попавших в зону турбулентности людей

На появившихся в Сети кадрах видно, что самолет попал в зону турбулентности, по салону пошла вибрация. Министр и стюардессы попросили всех пассажиров прижаться к полу.

«Всем сесть на пол! Сядьте все на пол и держитесь!» - командовал Гашков.

По данным источника, незадолго до происшествия одна из пассажирок отстегнула ремень безопасности. Когда борт начало трясти, она упала со своего места и ушибла голову, а министр помог ей обработать рану.

У другой пассажирки начались панические атаки, Гашков привел ее в чувство и успокоил. По данным kp.ru , все пассажиры рейса на данный момент находятся в безопасности.