КамАЗ сбил пенсионерку на Хорошевском шоссе
КамАЗ 10 марта сбил пенсионерку у дома № 48 на Хорошевском шоссе в Москве. Женщина оказалась зажатой под авто, сначала ее не могли достать, сообщил источник «360».
После пострадавшую смогли осмотреть медики. Пожилую женщину доставили в городскую клиническую больницу имени Боткина. У пациентки диагностировали перелом правого бедра.
Как уточнил источник, авария произошла на придворовой территории в первой половине дня. Подробности происшествия выясняются.
Ранее жуткая авария произошла на трассе Тюмень - Ханты-Мансийск: водителя эвакуатора убило отлетевшее колесо КамАЗа. ДТП произошло на 35-м километре федеральной автодороги.