КАМАЗ на Камчатке самостоятельно завелся и ушел под воду вместе с водителем

Авария произошла вечером 31 января, но в экстренные службы позвонили только на следующее утро. Колонна из шести автомобилей везла грузы на рыбзавод, но одна из машин ушла под воду в районе поселка Крутоговского в 50 метрах от берега.

«Со слов свидетелей во время отдыха КАМАЗ самостоятельно завелся, заехал в море и провалился», - сообщил министр.

Грузовик с крановой установкой затонул вместе с водителем. По словам Сергея Лебедева, к крану прицепили трос, но вытянуть машину не смогли - потребовались другой трос, стальной, и гусеничная техника.

В Саратовской области под лед на Волге ушли два автомобиля. Пассажиры первого спаслись на крыше.