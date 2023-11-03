03 ноября 2023, 10:47

Кальянный бар загорелся в центре Омска

«ВКонтакте»
Читайте нас в: Google Новости

Кальянный бар загорелся в центре Омска. Очевидцы сообщили о пожаре в социальных сетях. Фото появились в группе «Инцидент Омск» в соцсети «ВКонтакте».

Поначалу появилась информация, что горит ресторан «Вкусно и точка», однако позже выяснилось, что он лишь находится в одном здании с баром, где случился пожар.

Возгорание случилось в вытяжке, рассказали «Новому Омску» в главном управлении МЧС по региону. Уточняется, что 50 человек эвакуировались самостоятельно. К тушению привлекались 30 спасателей и шесть спецмашин. С огнем удалось справиться примерно за полчаса, к 12:30. На сайте ГУ МЧС по Омской области данных о случившемся пока нет.

В конце лета омские спасатели вытащили из горящей квартиры в трехэтажном доме пять кошек и собаку.

Комнату заволок дым, и одна кошка спряталась под кроватью, а остальные испуганно бегали по дому. Собака лаяла от страха. Обнаружив животных на месте пожара, сотрудники МЧС вытащили их на воздух и напоили водой.

Пожары МЧС РФ
03 ноября 2023, 11:27
Катушки с кабелем на пять миллионов рублей украли со стройки в Москве
Фото: «МВД Медиа»
Читайте нас в: Google Новости
Со строительной площадки на севере Москвы украли катушки с силовым кабелем. Полицейские уже установили личность подозреваемых и задержали их, сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

По данным ведомства, водитель погрузчика и арматурщик, которые работали на стройке, расположенной на улице Вильгельма Пика, вывезли катушки с силовым кабелем. Ущерб, причиненный предприятию, превысил пять миллионов рублей.

Момент кражи попал на камеры видеонаблюдения. Полицейские быстро задержали подозреваемых. Против них возбудили уголовное дело по статье о краже и отправили в изолятор.

Ранее удалось установить личность одного из злоумышленников , подозреваемых в нападении на ювелирный магазин в 2015 году. Оказалось, что мужчина уже отбывает наказание за совершение тяжкого преступления.

Задержания Кражи Москва 2023
03 ноября 2023, 09:59
Ребенок в Санкт-Петербурге попал в реанимацию с ожогами от чашки чая
Unsplash
Читайте нас в: Google Новости
В Санкт-Петербурге госпитализировали восьмимесячную девочку из Москвы. Она получила ожоги 10% поверхности тела из-за опрокинутой чашки чая, сообщила «Фонтанка».

Мать вместе с ребенком приехали в гости к друзьям. Во время посиделок она усадила дочь к себе на колени. В какой-то момент женщина опрокинула на ребенка чашку с чаем. Кипяток попал на руки, грудь и бедра девочки.

У нее диагностировали термические ожоги второй и третьей степеней 10% поверхности тела и отправили в реанимацию. Девочка находится в тяжелом состоянии.

Девятилетний мальчик получил химический ожог языка и пищевода от бутилированного сока, который продали в кафе на улице Солянка в Москве. Прокуратура заявила, что вместо напитка в бутылку могла попасть другая жидкость. Следком провел проверку по факту ненадлежащего оказания услуг.

Санкт-Петербург Дети
03 ноября 2023, 09:53
Трамваи задерживались из-за ДТП на путях на Симферопольском бульваре в Москве
Сайт мэра и правительства Москвы
Читайте нас в: Google Новости
В Москве на Симферопольском бульваре трамваи № 3 и 16 курсировали с опозданием из-за ДТП на путях. Маршруты временно изменили, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

В ведомстве уточнили, что утром 3 ноября рядом с остановкой «Нахимовский проспект» на трамвайных путях произошло ДТП с двумя автомобилями.

По этой причине трамваи № 3 и 16 следовали с задержкой. Москвичей призвали следить за объявлениями водителей.

Позже в дептрансе сообщили, что движение трамваев на Симферопольском бульваре удалось восстановить.

Накануне москвичей предупредили, что в предстоящие выходные дни трамваи не будут курсировать по улице Шаболовка в Москве. Временные неудобства связаны с реконструкцией трамвайного депо имени Апакова.

Ранее в районе Капотня на юго-востоке Москвы автомобиль скорой помощи столкнулся с двумя иномарками - Porsche и Volkswagen. В результате аварии пострадали четыре человека.

ДТП Москва 2023
03 ноября 2023, 09:28
Украинский беспилотник сбили над Белгородской областью
Unsplash
Читайте нас в: Google Новости
Беспилотник самолетного типа засекли над территорией Белгородской области. Минобороны России сообщило, что дрон уничтожили.

Беспилотник самолетного типа засекли над территорией Белгородской области.

Минобороны России сообщило, что дрон уничтожили.

Беспилотники

Новости по теме