Кальянный бар загорелся в центре Омска

Поначалу появилась информация, что горит ресторан «Вкусно и точка», однако позже выяснилось, что он лишь находится в одном здании с баром, где случился пожар.

Возгорание случилось в вытяжке, рассказали «Новому Омску» в главном управлении МЧС по региону. Уточняется, что 50 человек эвакуировались самостоятельно. К тушению привлекались 30 спасателей и шесть спецмашин. С огнем удалось справиться примерно за полчаса, к 12:30. На сайте ГУ МЧС по Омской области данных о случившемся пока нет.

В конце лета омские спасатели вытащили из горящей квартиры в трехэтажном доме пять кошек и собаку.

Комнату заволок дым, и одна кошка спряталась под кроватью, а остальные испуганно бегали по дому. Собака лаяла от страха. Обнаружив животных на месте пожара, сотрудники МЧС вытащили их на воздух и напоили водой.