Калининградские школьники массово отравились неизвестным токсином
Массовое отравление школьников произошло в поселке Большаково Калининградской области. Более 20 детей отравились неустановленными токсическими веществами, сообщила пресс-служба регионального Следственного комитата.
По данным ведомства, утром после школьной линейки ученики стали жаловаться на ухудшение самочувствия.
«Медицинскую помощь оказали 23 учащимся, шестеро из них попали в лечебное учреждение», - указали в сообщении.
Сейчас следователи с участием специалистов Роспотребнадзора по Калининградской области проводят проверку. Также специалисты осмотрели место происшествия и опросили очевидцев.
Ранее в омской гостинице отравились 19 школьников-гандболистов из Новокузнецка. Дети приехали в город на соревнования, их разместили в одном и з городских отелей, где для них организовали питание. Позже юных спортсменов госпитализировали в больницу с острой кишечной инфекцией.