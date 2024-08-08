08 августа 2024, 05:54

Калининградец наехал на школьницу и протащил ее на капоте несколько метров

Читайте нас в: Google Новости

Девочка попала под машину в Калининграде, когда переходила дорогу по «зебре». Об этом сообщил Telegram-канал Госавтоинспекции Калининградской области.

ДТП случилось в Московском районе города. По данным ГИБДД, 29-летний водитель Renault повернул на проспект Калинина, когда 13-летняя девочка переходила дорогу. Ребенок передвигался на зеленый свет светофора.

В публикации инспекции показали видео с места ЧП. На кадрах видно, как машина сбила ребенка. Школьница взлетела к капоту от удара, а потом упала на асфальт, после чего встала и отошла от машины.

«В результате ДТП несовершеннолетняя получила телесные повреждения», - отметили в ГИБДД.

Ранее пьяный 15-летний подросток на мотоцикле сбил пятилетнего ребенка в Тюменской области. По данным УГИБДД, после происшествия школьник покинул место событий. Пострадавшего госпитализировали, он получил травмы.

Дети ДТП ГИБДД Дороги Машины Водители Калининград
08 августа 2024, 05:08
Похищенную с детской площадки в Воронеже девочку нашли
Pixabay
Читайте нас в: Google Новости
В Воронеже нашли пропавшую с детской площадки девочку. Выяснилось, что ее забрал отец. Подробности сообщило издание «Вести Воронеж» со ссылкой на региональное управление МВД.

Отец девочки, которого подозревали в похищении ребенка, вышел на связь с полицией и сообщил, что дочь с ним и с ней все хорошо.

В МВД сообщили, что не будут проводить проверку, так как мужчина является полноправным родителем девочки, несмотря на то, что находится в разводе с ее матерью. Никаких прав отец не нарушил.

Мать ребенка после пропажи писала заявление в полицию и указала бывшего супруга как возможного похитителя. По слова свидетелей, девочку похитили с детской площадки, поманив куклой. Мужчина якобы закрыл ей рот рукой и унес, пока мать отлучилась к машине.

Ранее в Саратовской области неадекватный мужчина похитил девятилетнего мальчика. Ребенка нашли в квартире похитителя, его жизни ничего не угрожает.

Дети Мужчины Полиция
08 августа 2024, 00:19
Родственница Абакаевой усомнилась, что Османову могли отравить двумя шариками ртути
Freepik
Читайте нас в: Google Новости
Родственница дагестанской шахматистки Амины Абакаевой, которую обвинили в попытке отравления конкурентки, поставила под сомнение версию, что женщина пыталась навредить сопернице. Об этом заявила родственница Абакаевой в беседе с 360.ru.

По ее мнению, опасность от двух шариков ртути в большой комнате минимальная. Османова специально раздувает конфликт, чтобы Абакаеву «убрали» из турнира.

Сейчас в Дагестане решают вопрос о возбуждении уголовного дела против Абакаевой за умышленное причинение вреда. По данным следствия, подозреваемая попыталась отравить шахматистку на турнире - вылила на ее стол неизвестную жидкость. Позже выяснили, что это была ртуть.

При этом открытых конфликтов между ними не случалось. В беседе 360.ru сама Османова предположила, что у злоумышленницы могут быть психические проблемы.

Спортсмены Дагестан
07 августа 2024, 21:26
«Никаких гранат!» Сестра пострадавшего при взрыве в Лобне опровергла его увлечение оружием
Читайте нас в: Google Новости
Мужчина, которому оторвало руку при взрыве в Лобне, не увлекался оружием. Об этом 360.ru рассказала сестра пострадавшего Мария.

«Они вообще были на заказе, я так поняла, в какой-то квартире. Это не его жилье. <…> У него никогда никаких гранат, никакого оружия не было», - подчеркнула она.

Женщина пояснила, что брат занимался работами по вывозу мусора из квартир.

«Например, квартиру люди продавали, им нужно было освободить ее. Они (команда брата - прим. ред.) все выносили», - сказала Мария.

Врачи оценили состояние жителя Лобни, пострадавшего в результате взрыва, как тяжелое. По данным источников 360.ru , мужчине оторвало руку и пробило гортань.

Предварительно, ЧП произошло из-за детонации гранаты. Взрыв произошел в квартире на первом этаже, куда недавно переехал новый жилет и начал делать ремонт. Предположительно, бывший хозяин выкапывал и приносил туда на хранение разнообразные советские боеприпасы.

Лобня Взрывы Работа Оружие Мусор Квартиры
07 августа 2024, 21:21
Гендиректора IT-компании нашли мертвым в собственной квартире в Москве
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Гендиректора IT-компании «Мастертел» Виталия Езопова нашли мертвым в собственной квартире в московском районе Крылатское. Об этом сообщили РИА «Новости» в правоохранительных органах.

По предварительной версии, 48-летний мужчина отравился парами азота. По факту случившегося проводят проверку. По данным Telegram-канала Shot , близкие забили тревогу 6 августа, когда бизнесмен не вышел на работу и не отвечал на звонки. Тело Езопова в кровати нашла его жена.

В конце июня Езопов сообщал « Газете.ru », что топ-менеджмент компании пытается лишить его бизнеса, отобрав часть доли во владении, и организовать рейдерский захват.

До этого бизнесмен собирался вывести компанию на IPO, что вызвало протест со стороны его партнера.

Бизнес Москва Квартиры

Новости по теме