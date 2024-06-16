16 июня 2024, 07:36

Кафе загорелось в Хабаровске

Читайте нас в: Google Новости

В Хабаровске загорелось кафе на территории рынка. Площадь распространения пожара достигла 700 квадратных метров. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России.

Возгорание произошло на кухне заведения. Персонал и посетители эвакуировались до приезда спасателей.

Огнеборцам удалось локализовать пожар. По данным на 06:15, на месте работали 27 специалистов, применяя восемь спецмашин. Пресс-служба МЧС поделилась видео с места происшествия.

В конце апреля кафе загорелось в Нижнем Тагиле. Огонь распространился на две тысячи квадратных метров. Из здания самостоятельно вышли 20 человек. Сведений о пострадавших не поступало.

А в марте в московском парке Горького полностью сгорело деревянное кафе. Пожар охватил один из стоявших в ряд павильонов целиком, была угроза перехода огня на соседнюю постройку. Никто не пострадал.

Пожары МЧС РФ
16 июня 2024, 07:24
Семилетний мальчик во Владивостоке опрокинул на себя мангал и погиб
Читайте нас в: Google Новости
Семилетний мальчик во Владивостоке погиб, опрокинув на себя металлический мангал. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Приморского края.

Все произошло днем 15 июня на придомовой территории на улице Союзной. Ребенок получил черепно-мозговую травму, которая и стала причиной смерти. По предварительным данным, семья - иностранные граждане, которые арендовали дом во Владивостоке.

Прокуратура Фрунзенского района города поставила на контроль доследственную проверку по факту гибели ребенка - установление обстоятельств ЧП и законность итогового решения. На место происшествия выехал зампрокурора района Илья Быков. Он будет координировать работу правоохранительных органов и специальных служб.

В феврале в Приморье из-за неосторожного обращения с оружием погиб 11-летний мальчик. Он был на охоте с отцом. Когда взрослых не было рядом и мальчик находился в домике, оттуда внезапно раздался выстрел. Ребенка нашли с огнестрельным ранением груди. По дороге в больницу он скончался.

Дети Владивосток
16 июня 2024, 01:35
Запах горелой резины почувствовали жители Люберец из-за пожара в шиномонтаже
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
В Люберцах загорелась шиномонтажная мастерская. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ.

Жители округа ощутили запах горелой резины. В соцсетях появились кадры, на которых видно, как черный дым поднимается в небо. На место ЧП прибыли огнеборцы.

Официальных сведений о происшествии не поступало.

Ранее в Томске загорелось несколько гаражей. Огонь распространился на 800 квадратных метров. Из гаражей эвакуировали восемь легковых автомобилей и 10 газовых баллонов. На место ЧП прибыли 32 спасателя и девять спецмашин.

В четверг, 13 июня, в городе Чайковский Пермского края произошел крупный пожар в магазине автозапчастей. В ликвидации возгорания участвовали 25 специалистов и семь единиц техники.

Люберцы Пожары
15 июня 2024, 23:22
Задержка поездов произошла из-за повреждения сигнального кабеля на ж/д станции во Внукове
Pxhere
Читайте нас в: Google Новости
Сигнально-блокировочный кабель повредили на железнодорожной станции во Внукове. Об этом сообщил источник 360.ru.

Авария произошла при проведении земельных работ - трактор повредил кабель. В результате с 19:20 наблюдалась задержка поездов.

«В данный момент неисправности ликвидированы», - добавил источник.

В апреле в Московской области поезд «Иволга» врезался в тепловоз. ЧП не повлияло на движение других составов.

До этого на перегоне Иванцево-Костино Савеловского направления Московской железной дороге 11 грузовых вагонов сошли с рельсов. Прокуратура устроила проверку.

Дороги Поезда
15 июня 2024, 21:57
Пьяный житель Кубани ворвался ночью в чужой дом и вонзил нож в шею подростка
Pxhere
Читайте нас в: Google Новости
На Кубани пьяный мужчина ворвался ночью в чужой дом и вонзил нож в шею 12-летнего подростка. По факту случившегося возбудили уголовное дело, сообщили в пресс-службе регионального СУ СК.

Нападение произошло 14 июня в Тамани. Нетрезвый мужчина скрылся с места преступления. Родственники ребенка вызвали врачей и правоохранителей. Следователи предъявили 31-летнему нападавшему обвинение в покушении на убийство малолетнего.

Мальчика доставили в больницу. Мужчину задержали, он признал свою вину.

«Следователь намерен ходатайствовать перед судом об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу», - добавили в СК.

Ранее в Москве строитель пырнул коллегу ножом в пах. Злоумышленника задержали в аэропорту Домодедово при попытке покинуть Россию.

Дети Мужчины

Новости по теме