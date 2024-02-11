11 февраля 2024, 17:51

Кафе в дагестанском селе закрыли после отравления 35 человек

Freepik
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Число отравившихся едой в заведении общепита в селе Дылым Казбековского района Дагестана выросло до 35 человек. Точку, где продавали некачественную еду, закрыли, сообщили в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.

В ведомстве уточнили, что во время проверки в пункте общественного питания нашли множественные нарушения, включая антисанитарию и отсутствие медкнижек у сотрудников. Кафе работало незаконно, не зарегистрировавшись в налоговой.

Представители Роспотребнадзора уточнили, что посетители массово отравились из-за майонеза, который производили с нарушением технологии в кафе.

«Майонез использовался в составе блюда „бургер“. Причиной заболеваний явился возбудитель сальмонеллеза, выявленный у пострадавших», - говорится в сообщении.

Всего пострадали 10 взрослых и 25 детей.

Похожая ситуация произошла на днях в Дальнереченске. Там приостановили деятельность кафе из-за 22-х отравившихся посетителей.

Дагестан Дети Роспотребнадзор
11 февраля 2024, 16:09
«В следующий раз вообще прибью». Житель Красной Поляны набросился с молотком на собаку
Телеканал «360»
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Житель Красной Поляны ударил молотком беззащитную бездомную собаку. Мужчине не понравилось, что животное лаяло, отгоняя шакалов, рассказала «360» волонтер Елена Каширина.

Пообещал прибить «Собаки Белка и Стрелка, две собачки бездомные. Их подкинули в том году летом на волонтерские дома в Красной Поляне. Собак стерилизовали по программе ОСВВ. Это стерилизация, вакцинация, чипирование собачек. <…> Собаки с бирками на ушках никому не мешают. Спускаются часто шакалы, собаки начинают лаять», - сообщила Каширина.

Мужчина напал на Белку рано утром 11 февраля на Ачишховской улице, 59/2. С записи камер видеонаблюдения видно, как житель выбежал с металлическим молотком во двор и ударил собаку.

Нужна максимальная огласка Собеседница «360» сообщила, что заявление в полицию по факту случившегося уже подали.

«Мы хотим максимальной огласки. <…> Нам помогают сейчас в Москве приют, в Питере приют. В общем, стараемся, как можем, чтобы человек понимал, что это безнаказанным не останется, <…> чтобы человек понес наказание, чтобы больше такого не повторилось», - подчеркнула Каширина.

Она добавила, что сейчас ищет собак в Красной Поляне, однако найти их следы пока не удалось. Животные могли испугаться и спрятаться. Белка вовсе может быть ранена, так как, судя по видео, удар пришелся либо по тазобедренной части, либо по спине.

«Они две сестренки, они с самого начала еще щеночками бегали, так они и вместе, скорее всего. <…> Спрятались. Дай бог, она жива. Не можем найти», - заключила волонтер.

Ранее житель Санкт-Петербурга в нетрезвом состоянии убил собаку своей возлюбленной. Злоумышленник ударил животное ножом.

Волонтеры Собаки Животные Мужчины
11 февраля 2024, 15:59
После массового отравления посетителей кафе в Приморье возбудили уголовное дело
Пресс-служба Следственного комитета
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В Дальнереченске следователи после отравления более 20 человек в кафе возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Правоохранители продолжают выяснять все обстоятельства ЧП, сообщили в пресс-службе СУ СК России по Приморскому краю.

По данным ведомства, с 5 по 10 февраля этого из-за несоблюдения санитарных норм в общепите и небезопасных для здоровья потребителей оказания услуг в сфере быстрого питания в больницу попали 22 посетителя кафе с острой кишечной инфекцией.

Следователи выезжали в заведение общепита, чтобы провести осмотр. Расследование продолжается.

В кафе также побывали сотрудники регионального Роспотребнадзора, которые забрали для лабораторного исследования образцы еды и смывы с объектов внешней среды на микрофлору. Заведение закрыли до конца разбирательств.

Уголовное дело Приморье
11 февраля 2024, 15:17
Бастрыкину доложат о нападении собак на девочку в Нижнем Тагиле
РИА «Новости»
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Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после нападения собак на маленькую девочку в Нижнем Тагиле. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Собаки набросились на ребенка 10 февраля. Агрессивных животных отогнала женщина, она успела спасти ребенка от своры.

«По предварительным данным, инцидент произошел утром 10 февраля 2024 года в районе дома по улице Металлургов в городе Нижнем Тагиле», - указали в пресс-службе.

По факту нападения организовали доследственную проверку. Расследование уголовного дела взял на контроль глава СК.

Ранее Telegram-канал «Инцидент Нижний Тагил» опубликовал видео с нападением собак на школьницу. На записи видно, что на ребенка начал лаять один пес, после чего к девочке подбежала вся свора и начала окружать.

На помощь школьнице пришла оказавшаяся рядом тагильчанка, которая распугала стаю. Женщина рассказала, что это не первый случай нападения собак на жителей района.

Уголовное дело Дети Собаки Животные Следственный комитет России
11 февраля 2024, 15:06
Трое детей погибли в ДТП с легковушкой и поездом в Ставропольском крае
Пресс-служба МЧС
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На регулируемом переезде железной дороги Светлоград-Благодарный в Ставропольском крае столкнулись товарный состав и легковушка. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

На место случившегося прибыли спасатели. Они отключили аккумулятор в автомобиле и вызволили пять человек, среди которых были трое детей.

«К сожалению, все дети погибли. Взрослые переданы врачам», - сообщили в ведомстве.

Всего на месте аварии работают 24 специалиста и 10 единиц техники.

Похожая авария произошла 7 февраля в Оренбургской области. Там столкнулись Lada Priora и поезд. Жертвами ДТП стали два человека.

За день до этого в Самарской области поезд сбил пешехода. Пенсионер переходил пути на станции Безымянка. Предположительно, мужчина смотрел в телефон и не заметил приближающийся состав. От полученных травм пожилой человек скончался на месте.

Дети ДТП Дороги Поезда

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