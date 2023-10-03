Кафе на западе Москвы закрыли на три месяца из-за кишечной палочки

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В ведомстве уточнили, что специалисты провели расследование и обнаружили грубые нарушения санитарно-эпидемиологических требований в организации работы кафе. В заведении не проводили своевременно влажную уборку, отсутствовали дезинфицирующие средства, летали мухи. Кроме того, на кухне наполнители для шаурмы хранились вне холодильного оборудования, а повара не пользовались одноразовыми перчатками.

«Специалистами территориального отдела были составлены протоколы о временном запрете деятельности и административном правонарушении по статье 6.6. КоАП России», - заявили в Роспотребнадзоре.

Кафе опечатали в досудебном порядке. Дорогомиловский районный суд Москвы постановил приостановить деятельность учреждения на 90 дней, чтобы предотвратить распространение инфекции и защитить здоровье посетителей.

Ранее караоке-клуб на юго-востоке Москвы также закрыли из-за кишечной палочки.