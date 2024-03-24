Кадыров предупредил о попытках врагов раскачать Россию изнутри

«Это большая трагедия. Но ее масштабы гораздо больше и глубже, чем кажется на первый взгляд. Мы уже видим, как враги пытаются расшатать ситуацию изнутри, как всегда используя национальный вопрос», - подчеркнул Кадыров.

Он отметил, что Россия была и будет многонациональной страной, и в этом заключается ее сила, могущество и величие. По его словам, нельзя допустить преследования по национальному и религиозному признаку.

«Нам нужна сильная и сплоченная Россия», - резюмировал он и еще раз выразил соболезнование родным и близким погибших в результате теракта.

В России начался день общенационального траура по жертвам теракта в Crocus City Hall. В стране приспустили государственные флаги и отменили развлекательные мероприятия.