Кадыров пообещал наказать виновников взрыва на грозненской АЗС

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«Без всякого сомнения, все виновные в происшествии будут привлечены к ответственности в соответствии с законом», - написал он.

Чеченский лидер отметил, что на месте ЧП работает следственно-оперативная группа, устанавливающая все обстоятельства произошедшего. По его словам, он лично контролирует ситуацию. Кадыров также выразил соболезнования родным и близким погибших.

Следственный комитет возбудил уголовное дело. СК опубликовал видео с последствиями взрыва на заправке. АЗС была почти полностью уничтожена пожаром. Также взрывом повредило несколько зданий и автомобиль.

Взрыв на АЗС в центре Грозного прогремел днем в субботу, 12 октября. Погибли четыре человека, среди которых оказались двое детей.

Глава Дагестана Сергей Меликов пообещал оказать Чечне всю необходимую помощь, а также пожелал всем пострадавшим выздоровления.