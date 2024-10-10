Кадыров объявил кровную месть Сулейману Керимову и двум депутатам Госдумы

Причиной конфликта, по его словам, стала ситуация вокруг компании Wildberries.

«Мало того что они пытаются отобрать бизнес у этой женщины (Татьяны Бакальчук, сменившей фамилию на Ким. - прим. ред.), так еще и пытались заказать мое убийство. Я молчал об этом. Но сейчас я официально заявляю, что объявляю кровную месть», - заявил глава Чечни.

Кадыров отметил, что у его обвинения есть свидетели, и добавил, что откажется от задуманного, только если Керимов, Барахоев и Курбанов докажут ему свою непричастность.

В собственном Telegram-канале глава Чечни добавил, что конфликту вокруг Wildberries пытаются придать национальный окрас, заявляя, что зачинщиками якобы стали его сторонники.

«Если у кого-то есть претензии к кадыровцам, то пусть выражают их лично мне, поскольку я являюсь главным кадыровцем. Глубоко заблуждается тот, кто считает, что можно стравить на бытовой почве целые народы. За слова нужно отвечать!» - подчеркнул он.

В сентябре бизнесмен Владислав Бакальчук заявил, что Кадыров спас ему жизнь , и назвал происходящее вокруг компании рейдерским захватом.