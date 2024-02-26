26 февраля 2024, 04:05

Кадры тушения пожара склада в Подольске показало МЧС

Читайте нас в: Google Новости

Пожарные МЧС России ликвидировали открытое горение на складах в Подольске Московской области. В Telegram-канале ведомство разместило видео тушения пожара.

По информации МЧС, пламя разгорелось на площади 2250 квадратных метров в производственно-складском здании. Пожарные оперативно локализовали огонь и предотвратили его распространение на соседние помещения.

Позже открытое горение ликвидировали. Пожарные приступили к проливке и разбору конструкций. На месте ЧП работали более 50 специалистов и 15 единиц техники.

Накануне мощный пожар случился в многоквартирном доме на Сиреневом бульваре в Москве. Из здания эвакуировали 10 человек, еще двоих спасли из горящей квартиры на восьмом этаже.

Подольск Пожары МЧС РФ Видео Россия
26 февраля 2024, 01:34
Крупный пожар разгорелся на складе в Подольске
Freepik
Читайте нас в: Google Новости
Производственно-складское здание загорелось в Подольске. Об этом сообщило МЧС России в Telegram-канале.

В ведомстве отметили, что площадь пожара достигла 2000 квадратных метров. Спасатели не допустили распространения пламени на соседние помещения - огонь удалось локализовать.

«В Подмосковье огнеборцы МЧС России локализовали крупный пожар. <…> На месте работают более 50 специалистов и 15 единиц техники. Дальнейшая информация уточняется», - написали в ведомстве.

Утром 25 февраля стало известно о пожаре в населенном пункте Бекетово в Башкортостане. Огонь разгорелся после детской шалости. По неуточненным данным, четырехлетний ребенок и трехлетняя девочка затеяли игру со спичками. В итоге дети случайно подожгли комнату и пламя начало стремительно распространяться.

Отважный сосед помог вытащить мальчика из горящего дома, а девочку вынесли спасатели. Пожар площадью 12 «квадратов» потушили. На месте работали семь специалистов и две спецмашины МЧС.

Спасатели Подольск Пожары МЧС РФ Россия
26 февраля 2024, 00:47
Руководство ресторана KFC в Москве шантажировали видео с крысами
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Замдиректора расположенного в центре Москвы ресторана KFC потребовал от руководства 180 тысяч рублей в качестве платы за отказ от распространения видео с крысами, которые бегают по кухне заведения. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

Авторы материала уточнили, что сотрудник предприятия проработал два года в этой должности. В октябре прошлого года он признался в том, что виновен в появлении недостачи в размере 200 тысяч рублей, и пообещал возместить ущерб.

Вместо этого он записал несколько видео с установленных на кухне точки питания камер наблюдения со снующими по ней грызунами и отправил записи топ-менеджерам официальных представителей ресторанов KFC в России. После получения денег шантажиста задержали.

Ранее HR-эксперт Светлана Чурусова рассказала, что обращаться к руководству с просьбой о повышении нужно правильно. Не стоит превращать этот разговор в требование, шантаж и манипуляции.

Питание Видео Рестораны Москва
25 февраля 2024, 19:50
Десятерых жильцов эвакуировали из горящего дома на Сиреневом бульваре
Телеканал «360»
Читайте нас в: Google Новости
Мощный пожар случился в доме 28 на Сиреневом бульваре в Москве. Как сообщил источник «360», из здания эвакуировали 10 человек, еще двоих спасли из полыхающей квартиры на восьмом этаже.

Из окон дома валит густой черный дым. На месте происшествия работают 12 расчетов, задействовали автолестницу. В распоряжении «360» оказалось видео с места происшествия.

По данным источника, в квартире были слышны взрывы. Он добавил, что площадь пожара - около 50 квадратных метров - загорелись две комнаты и коридор.

Собственник квартиры рассказал, что в помещении никого быть не должно. Спасатели уже ликвидировали огонь, а из соседней квартиры спасли одного взрослого и одного ребенка. Их осматривают медики.


Ранее в Одинцове загорелась подземная парковка загорелась. Пожар оказался сложным, поэтому на помощь подмосковным спасателям прибыли подразделения из Москвы.

Спасатели Пожары Взрывы Видео Москва
25 февраля 2024, 19:11
Житель Краснодара попал в реанимацию после взрыва самогонного аппарата
Медиасток.рф
Читайте нас в: Google Новости
Взрыв произошел в многоэтажном доме в Краснодаре, в реанимацию попал хозяин квартиры. Причиной ЧП стал установленный в одном из помещений самогонный аппарат. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Краснодару.

Пострадавшего от взрыва мужчину доставили в городскую больницу, где его поместили в реанимационное отделение. В квартире в момент ЧП находились его жена и двое детей, они не пострадали.

«Сотрудники краснодарской полиции установили, что в квартире 39-летнего местного жителя находился самогонный аппарат, который по неустановленным причинам взорвался», - указали в пресс-службе.

В результате взрыва получили повреждения окна, в том числе остекление в соседних квартирах.

Ранее взрыв произошел в многоквартирном доме в Москве. Восьмиклассница пришла в гости к подруге и взорвала в квартире страйкбольную гранату после распития шампанского. Снаряд сдетонировал прямо в руках девочки, она получила ожоги второй степени.

Больницы Краснодар Взрывы Полиция

Новости по теме